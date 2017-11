Los exitosos artistas que se inspiraron en Charles Manson

No por nada el cantante Brian Hugh Warner se inspiró en dos figuras relevantes de la cultura popular de Estados Unidos para formar su nombre artístico.

Marilyn Manson, reconocido exponente del metal, creó su alias basándose en la actriz Marilyn Monroe y en el del ex líder de secta Charles Mason, quien falleció el domingo a los 83 años.

Brian Hugh Warner mejor conocido como Marilyn Manson. Foto de su Instragam.

El célebre criminal, autor intelectual de una serie de asesinatos a fines de los años 60, pasó de ser un temido psicópata apresado de por vida en una cárcel californiana, a transformarse en un rostro emblemático de la locura, el mesianismo cultural, y en un pilar de inspiración para el mundo del espectáculo y las artes.

Partiendo por su base sectaria, aprovechando el florecimiento del movimiento hippie a mitad del siglo XX, la personalidad inestable de Manson se vio sobre-estimulada por la contingencia social de su país a través de la música, una pasión que logró desarrollar.

Charles Manson hace varias decádas. Foto: AP

En su afición por la banda inglesa Los Beatles, el fallecido convicto se vio "alumbrado" por varias insinuaciones de las letras del grupo de Liverpool. Una de ellas, y la más característica, fue "Helter Skelter", tema del disco The Beatles (1968) que Manson interpretó como un inminente enfrentamiento racial en Estados Unidos.

Y en este "mesianismo cultural" también se basaron después otros exponentes de la industria televisiva, cinematográfica y musical. En esta última disciplina es donde más se ha apreciado la influencia del carismático ex líder de secta.

Manson: La inspiración artística y el alzamiento de las sectas

Reconocidas bandas como Sonic Youth, Nine Inch Nails, The Ramones, System Of a Down e intérpretes como Neil Young, Ozzy Osbourne y el mismo Marilyn Manson hicieron referencias a la figura de Charles Manson en sus canciones.

Incluso la banda indie Kasabian ocupó el apellido de Linda Kasabian —una de las integrantes de La Familia— para bautizar su agrupación.

Asimismo, el impacto de la muerte de Sharon Tate —una célebre figura de Hollywood y esposa del director Roman Polanski— también causó revuelo y abrió el debate de cómo las autoridades deben enfrentar la concepción de las sectas o los cultos.

Incluso la figura de estos grupos se ha visto en Chile y no muchas han tenido una visualización positiva (Antares de la Luz y la secta de Colliguay o la Comunidad de Pirque y Paola Olcese).

Y aunque Estados Unidos ha tenido que lidiar con otras agrupaciones similares, los davinianos y la masacre de Waco, por ejemplo; la imagen del psicópata en su consciente colectivo está presente pese a que el hombre estuvo casi 50 años en prisión.

Una fuente de inspiración, una figura para temer, una personalidad para estudiar. Charles Manson pasará a la historia como una de las mentes criminales que reformó el sistema y, a la vez, que se convirtió en una especie de celebridad con referencia y base cultural.

Con información de El Universal

