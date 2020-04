Los expertos en cine recomiendan películas para esta cuarentena

Seguramente has escuchado o leído diversas recomendaciones sobre qué ver en estos días de cuarentena. En ocasiones es difícil decidir sobre cuál de las sugerencias que recibes es la que disfrutarás en una buena noche de cine en casa y más en estos días que no se puede salir por la cuarentena preventiva por el coronavirus Covid-19.

Con el objetivo de brindarte una interesante y práctica guía sobre largometrajes que no te puedes perder, a continuación se enlistan las opciones de cintas que los expertos en cine han recomendado. Pero, ¿quiénes son esos expertos?...

Quién más experto en cine que los que lo hacen, es decir los directores de exitosas cintas que han alcanzado reconocimiento nacional o internacional.Ejemplo son cineastas, como el director, guionista, productor y novelista mexicano, galardonado con el Premio Goya, el Óscar y el Globo de Oro, Guillermo Del Toro; Wes Anderson, guionista, actor y productor de cine estadounidense detrás de películas The Royal Tenenbaums y El Gran Hotel Budapest; Arturo Castro Godoy, argentino creador de Aire; y el director y productor estadounidense Steven Spielberg, dieron al público algunas opciones fílmicas.

BIRDMAN (2014). El estudio Searchlight Pictures compartió un listado de recomendaciones que incluye la sugerencia de Guillermo del Toro, quien optó por sugerir Birdman, un filme de otro creador mexicano, Alejandro González Iñárritu.

“Esta película no solo es hermosa, inventiva y vital, es la pura esencia del cine: escenificación, sonido y emociones, ritmo, resuelta en una parábola perfecta, una canción perfecta”, fue la descripción que el creador de La forma del agua y El Laberinto del Fauno dio sobre Birdman.

La cinta trata de un actor pasado de moda, que triunfó en el pasado encarnando a un superhéroe e intenta recuperar la gloria perdida montando una obra en Broadway.

SUBURBIOS DE BEVERLY HILLS (1998). El cineasta Wes Anderson recomendó tres cintas, la primera de estas es Suburbios de Beverly Hills, dirigida por Tamara Jenkins.

El filme transcurre en 1976, cuando una sensual joven judía apela a su liberal prima como su guía en los problemas propios de la adolescencia. El reparto incluye a Natasha Lyonne, Marisa Tomei, Alan Arkin, David Krumholtz y Kevin Corrigan.

DESPERTANDO A LA VIDA (2001). La segunda recomendación de Wes Anderson es esta película estadounidense de animación dirigida por Richard Linklater.

Destaca en ella que fue filmada mediante la técnica de rotoscopia y completamente en video digital, para luego ser editada por un grupo de artistas mediante el uso de ordenadores. La trama incluye a un joven que se encuentra en permanente estado de sueño lúcido.

DOM HEMINGWAY (2013). La tercera sugerencia de Anderson es esta producción del Reino Unido, dirigida por Richard Shepard. Jude Law, como Dom Hemingway, es un hábil y arrogante ladrón de cajas fuertes, un tipo listo y perturbado que rebosa una exultante energía.

Después de 12 años en prisión vuelve a las calles de Londres dispuesto a cobrar lo que le deben por mantener la boca cerrada y no delatar a su jefe, Mr. Fontaine (Demián Bichir). Dom intenta recuperar el contacto con su hija de la que se ha distanciado, pero pronto se ve inmerso en un tipo de vida que conoce.

LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS (2016). Arturo Castro Godoy recomendó este drama argentino dirigido y producido por Francisco Márquez y Andrea Testa.

El guion basado en el libro homónimo de Humberto Costantini, aborda la historia de Francisco Sanctis recibe la llamada de una vieja amiga. Ella le explica que dos amigos suyos van a ser secuestrados esa noche por hombres de la dictadura militar. Francisco debe decidir si arriesga su vida y la tranquilidad de su familia por emprender un acto de altruismo y salvar a dos desconocidos.

EL MAGO DE OZ (1939). El American Film Institute invitó a celebridades a compartir sus recomendaciones, entre las que figuró la del cineasta Steven Spielberg.

El director de las cintas Indiana Jones, Tiburón y ET, recomendó El mago de Oz, la cinta de 1939 dirigida por Víctor Fleming y protagonizada por Judy Garland. En la historia, un tornado lleva una chica de Kansas al mundo mágico de Oz, donde ella y tres amigos van a la Ciudad Esmeralda.