Los extraños y alocados videos que comparte Billie Eilish en TikTok

Estados Unidos.- Muy pocos saben lo cómica que es Billie Eilish, pero ahora lo ha demostrado a través de sus recientes videos de TikTok, la plataforma más popular del momento en la que incursionó recientemente y ha hecho enloquecer a todos, es que además de deleitar con su belleza, muestra su lado más chistoso y hasta más extraño, pues ha compartido videos que han hecho dudar a todos.

La estrella internacional, que está pasando por su mejor momento ha estado muy ocupada haciendo algunos videos para TikTok, usando los filtros del momento y hasta mostrando algunos extraños talentos de los que es acreedora, riéndose de sí misma mientras lo hace y recolectando millones de reproducciones y reacciones en poco tiempo de haberse unido a la aplicación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque todos están muy contentos de que la cantante se ha unido a la plataforma de videos del momento, tal parece que a su familia esto no le convence demasiado, y no por el hecho de los videos que graba, sino por el nombre que eligió para darse a conocer en TikTok. Billie decidió utilizar el nombre de "Coochi*destroyer5", que se traduce no a algo muy agradable para muchos.

Sin embargo, ella lo pasa al máximo utilizando la aplicación y podemos comprobarlo con darle una vuelta a su perfil. Su primer video cuenta con más de 175 millones de reproducciones, utilizando el efecto del momento llamado Time Warp Scan, que escanea tu rostro y puede deformarlo con el más mínimo movimiento. Más de 24 millones de me gustas y medio millón de comentarios ha logrado desde que lo compartió hace muy poco tiempo.

El segundo video es uno de los más extraños en su perfil y es que no es que haya demasiado, sólo ha subido tres, pero es el que se destaca, en este ella hace una locura y demuestra para lo que es buena, una rareza que dejó a todos impactados, hasta el punto de lograr 74.9 millones de reproducciones, 16 millones de me gustas y 425 mil comentarios.

En este comenta que: "Cuando tenía 15 años me metí la cabeza de un ukelele en mi boca. Deberíamos ver si lo puedo hacer de nuevo, aunque lo dudo". Y ella lo logra, dejando a todos impactados, hasta a ella misma, pues muestra lo que puede hacer y termina impactada y posteriormente soltando una carcajada de porque aún puede hacerlo.

Eso no lo es todo, en el tercer video, el cual tiene una muy corta duración, la vemos presumiendo un increíble maquillaje oscuro y muy marcado, con un delineado espectacular, tal y como el que utilizó para Halloween, pues tal parece que le encantó y no dudó en volverlo a utilizar.

En el video no hace ningún tipo de rareza, sólo presume su maquillaje haciendo un acercamiento a su rostro para que todos puedan apreciar su maquillaje e incluye un poco de su canción 'Therefore I am', lanzada recientemente junto a su video oficial. Por este video logró más de 11 millones de reproducciones, 3.7 millones de me gustas y 142 mil comentarios.

A poco tiempo de haberse unido a la aplicación con un perfil que parecía que pasaría desapercibido, Billie Eilish ha logrado juntar más de 7.2 millones de seguidores y 44.6 millones de me gustas. En su perfil no encontramos mucho, ella escribió un simple "18", indicando su edad actual, y colocó una fotografía en una tonalidad rojiza en el perfil.