Los extraordinarios récords que BTS ha logrado en las listas de Billboard, con su álbum "BE"

En noviembre pasado BTS llevó a cabo su nuevo comeback con el lanzamiento de su álbum "BE", con un hermoso y esperanzador mensaje: "como un eco en el bosque, el día volverá como si nada hubiera pasado, sí, la vida continúa, como una flecha en el cielo azul, otro día que se pasa volando en mi almohada, en mi mesa, sí, la vida continúa, justo así, de nuevo". Bangtan participó por completo en todo el proceso creativo: desde la composición de la canciones hasta la dirección del MV "Life goes on" (a cargo del Golden Maknae, Jungkook).

Tras su lanzamiento, "BE" debutó en el #1 del Billboard 200 Charts. En una reciente publicación en Weverse Magazine, disponible en la plataforma Weverse (la comunidad global de BTS), la agencia surcoreana Big Hit Entertainment enlistó los 15 récords que esta nueva producción discográfica de "Los Príncipes del Pop", ha logrado hasta el momento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"BE" es el quinto álbum número uno de BTS en el Billboard 200 Charts. Son cinco álbumes que encabezan la lista en solo dos años y medio desde "Love Yourself: Tear" en 2018; este es el tiempo más corto para lograr esta hazaña desde el rapero estadounidense Future, que pasó 19 meses desde "DS2" en 2015 hasta "HNDRXX" en 2017. Cabe mencionar que el récord de todos los tiempos lo tiene la banda inglesa The Beatles, 17 meses después de su debut en Estados Unidos en 1964.

Otro de los récords es que con "Map of the Soul: 7" y "BE" (ambos lanzados este 2020), BTS logró dos álbumes número uno este año en el chart de Billboard antes mencionado.

Aunque el nuevo álbum de Bangtan Sonyeondan incluye su éxito completamente en inglés "Dynamite", es considerado un álbum de idioma extranjero. Hasta el día de hoy han sido 11 los álbumes que no están en inglés, los que han conquistado el número uno del Billboard 200, cinco de estos, de BTS. (¿En qué momento BTS llegó a sus vidas? El ARMY cuenta sus historias).

"BE" también incluye "Life goes on" (la canción principal del álbum), que debutó en el #1 del Hot 100 de Billboard, luego de haber conquistado la primera posición de este chart con "Dynamite". Estos fueron los récords de los Idols en el Hot 100 de Billboard:

"Life goes on" es la tercera canción número uno de BTS.

BTS logró tres canciones número uno solo en el 2020 ("Dynamite", "Savage love (laxed-siren beat)" y "Life goes on").

"Dynamite" y "Life goes on" debutaron en el número uno, siendo el primer grupo en tener dos canciones debutando en el número uno.

"Life goes on" es la primera canción en idioma coreano en alcanzar el número uno.

"Dynamite" recibió un renovado interés y saltó al tercer lugar desde el decimocuarto; BTS es el primer grupo en tener dos canciones entre las tres o las cinco primeras posiciones del chart al mismo tiempo.

BTS son los primeros en tener dos canciones en el top cinco del Hot 100 desde Black Eyed Peas en 2009.

Las siete canciones de "BE" han entrado en el chart, lo que significa que hasta el momento Bangtan ha tenido un total de 19 canciones en el Hot 100.

BTS, una de las agrupaciones más grandes a nivel mundial

La boy banda originaria de Corea del Sur también ha conquistado el Global 22 de Billboard; los tres número uno del Hot 100, también encabezaron esta lista. Asimismo BTS se convirtió en el primer artista en ocupar el puesto número uno con "Dynamite" y "Life Goes On" en las listas mundiales, excepto en los Estados Unidos.

Por último, el artículo en Weverse Magazine menciona los logros de "Los chicos a prueba de balas" en el Artist 100 de Billboard:

BTS ha sido número uno en este chart en 13 ocasiones.

ha sido número uno en este chart en 13 ocasiones. BTS debutó en la cima del Billboard 200 y Hot 100 al mismo tiempo; este honor lo tienen solamente la cantante estadounidense Taylor Swift y Bangtan.

Los Idols han sido los número uno en Billboard 200, Hot 100 y Artist 100.

Cabe mencionar que el Artist 100 de Billboard comenzó en 2014 y desde entonces solo nueve artistas han conquistado la cima de estas tres listas: BTS, Drake, Taylor Swift, Adele, Ariana Grande, Ed Sheeran, The Weeknd, Camila Cabella y Kendrick Lamar. En la publicación de Weverse Magazine se resalta: