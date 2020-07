Los famosos que han tenido problemas con Ari Borovoy de OV7

Quién ha estado en el ojo del huracán desde hace tiempo debido a su manera de trabajar con otros artistas es Ari Borovoy, pues son muchos los que han tenido problemas con su empresa llamada Bobo producciones, es por eso que aquí te contaremos quienes son los cantantes que tuvieron una mala experiencia con él.

Fey

Fey estuvo en la primera etapa de la famosa gira del 90s pop tour encabezada por Ari Borovoy, donde varios artistas de esa época hicieron una gira por toda la República Mexicana, pero la cantante quien era una de las favoritas salió del proyecto para después regresar, aunque muchos aseguran que no estuvo de acuerdo con ciertos términos de su colega.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

OV7

OV7 la misma agrupación a la cual pertenece Ari Borovoy tuvo con problemas con el empresario, ya que los integrantes lanzaron un comunicado en el cual revelaron que habían quedado fuera de los últimos conciertos del 90s pop tour, por lo que mostraron su inconformidad, lo que provocó que el público se le fuera encima al cantante por la traición que cometió a sus compañeros de toda la vida.

Al final la agrupación hizo las pases con Ari Borovoy, pero las cosas ya no fueron iguales de acuerdo a varios allegados del grupo pop.

Litzy

Litzy quien estuvo en toda la temporada del 90s pop tour confesó, en una entrevista con el Escorpión Dorado que de un día para otro le dijeron que ya no formaría parte de la gira, lo que causó la indignación de sus fieles seguidores, ya que Litzy al igual que Fey era una de las más queridas.

"Yo estaba a una semana de irme veinte días a México a montar la tercera etapa con los Kabah que entraba Kabah esta vez (...) se cruza diciembre y dicen va a entrar Kabah también, entonces vamos como a volver a montar todo, entonces a cinco días de irme a montar todo me llama Jack y me dice mi Litzy con la noticia de que ya no vas a estar en esta etapa", dijo Litzy al Escorpión.

Edith Marquéz

Edith Marquéz trabajó varios años para la empresa fundada por Ari Borovoy y su hermano, por lo que hace unas semanas confesó para Ventaneando que jamás volvería a trabar con ellos, por lo que pidió a la prensa que ya no le preguntaran más por la casa productora.

"Desde el año pasado ya había mandado un comunicado de prensa a todos los medios de comunicación y a todos los fans que ese ciclo en mi vida había terminado, punto los ciclos tienen un principio y tienen un fin ya terminó para mi y ya o sea no tengo nada mas que hablar ni bueno, ni malo...", dijo Edith Márquez.

Kabah

La agrupación Kabah que en el pasado era la competencia de los OV7, se unieron juntos en una exitosa gira, pero con el tiempo los integrantes de La Calle de las Sirenas, al parecer tuvieron inconvenientes con Ari Borovoy, quien propuso realizar la gira con ellos.

Te puede interesar

Edith Márquez abarrotó el Teatro Ingenio

Mariana Ochoa y los gestos de desprecio al escuchar a Ari Borovoy