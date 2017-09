Videos: ¡famosos viven aterrados el sismo en México!

Ni los famosos se salvan de las catástrofes de la naturaleza y es que el día de ayer se registró un fuerte sismo en la ciudad de México registrado como uno de los más fuertes en los últimos cien años y varios famosos vivieron esta pesadilla en carne propia como la conductora Yolanda Andrade quien tras el terrible movimiento capto el espantoso momento a través de su teléfono celular con la siguiente descripción, "Deseo que todos estén bien. Aquí la alerta Sísmica con el hashtag temblor ¿Dónde te agarro el temblor? pregunto la actriz.

#publicoconocedor Deseo Que Todos estén bien . Aquí la Alerta Sísmica #Temblor Donde te agarro el Temblor ? Una publicación compartida por Yolanda Andrade (@yolandaamor) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 10:29 PDT



"Wow Que Dios y la virgen de Guadalupe nos protejan están pasando cosas muy horribles últimamente a nivel mundial. Cuídate mucho mi Joe"



"holaaaa buen día bella!, vi en noticiero acá en Argentina y me preocupe, me quedo tranquila que te encuentras bien, y ojala no halla sido grave la situación para la población mexicana"

⚠️⚠️⚠️#ALERTA peligro de tsunami en costas del Pacífico. Se registra variación en el nivel del mar hasta de 1.5 metros. Tomen las medidas necesarias. Incluso evacuación. Una publicación compartida por Paty Cantú (instagram oficial) (@patycantuoficial) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 10:56 PDT



"Espero todos se encuentren bien, desde el fin del mundo como dice mi compatriota Papa Francisco, aquí en Argentina amanece un nuevo día muy tranquilo, pero los medios ya nos informan sobre el temblor en México. Rezamos por ustedes, Dios los guarde, un abrazo grande"

Se registran ya 12 replicas. ALERTA DE TSUNAMI en costas de Chiapas y Oaxaca. Se pide que la gente que habite en la costa de estos estados evacuen!!Estar atentos a comunicados de protección civil. Mantener la calma. Teléfonos de emergencia 911 y Locatel 5658-1111 Abrazo! OFICIAL MAÑANA NO HABRÁ CLASES!!! Una publicación compartida por Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 11:21 PDT





También la famosa conductora Andrea Legarreta público en redes sociales un mensaje con la siguiente frase "Le rogué al cielo y las estrellas, que allá en donde quiera que estés estuvieras bien. de inmediato sus seguidores respondieron al mensaje de Legarreta "no sé si como raza humana entendamos, pero estos son avisos de la naturaleza, de que nos falta mucha madurez y educación para cuidarla y protegerla, oremos Andy, las cosas no están fáciles en estos momentos"

✨ #TodosBien??? #AquíTodoBien Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 10:47 PDT





"Aquí en Chile despertamos con la noticia de lo sucedido en México. Chile es un país sísmico y sabemos de terremotos por eso nos llegó al alma su lamentable noticia. Fuerza a ti"



En cambio Yuri tomo de una manera más graciosa, pero con miedo a la fuerza del temblor y claro preocupandose por su gente "Así quede del susto del temblor, ay mi madreeee Todos bien? ¿mi gente?.

Así quede del susto del temblor, ay mi madreeee Todos bien? mi gente ? Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 10:24 PDT





Mientras que el actor Carlos Ponce lamento despertar con este tipo de noticias tan tragicas que afecta al país LO QUE TIEMBLA ES Mi CORAZÓN. Con todo lo que está ocurriendo. Que triste despertar con estas noticias. #MEXICO Un fuerte #terremoto, el más potente del último siglo, ha sacudido este viernes (en torno a la medianoche, hora local) el sur y el centro de México. Hay 15 muertos confirmados por el Gobierno, tres en Chiapas, dos en Tabasco y 10 fallecidos en una zona montañosa del Estado de Oaxaca. El epicentro se ha situado en el norte del Estado de Chiapas, pero el sismo se ha podido sentir violentamente en la capital, donde extensas zonas se han quedado sin servicio de electricidad. El Servicio Sismológico Nacional ha informado a través de Twitter de que se trata de un temblor de una magnitud 8,2 aunque anteriormente aseguró que era de 8,4. Es, en todo caso, más potente que el que asoló la capital mexicana en 1985. El país sigue en alerta ante las réplicas del sismo, según ha confirmado el presidente, Enrique Peña Nieto. Hay riesgo de tsunami en las costas del Pacífico. Una decena de Estados del país ha suspendido todas las clases escolares este viernes.



La culichi sheyla expreso que fue una noche muy movida expresando que todos se encuentren bien Una #noche muy movida con #adrenalina al #millón espero que estén bien en donde se sinto el temblor #Dios me los bendiga y nos #bendiga

Una #noche muy movida con #adrenalina al #millón espero que estén bien en donde se sinto el temblor #Dios me los bendiga y nos #bendiga #hastaaquilasnoticiasJoaquin Una publicación compartida por Chula#1 La Chula De La Banda (@sheylacantante) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 11:11 PDT

Con información Instagram

Te puede interesar