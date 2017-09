¡Estos famosos tienen otros dobles en Rusia!

Muchas personas en el mundo creen que tenemos un doble y el portal Russia Beyond Headlines encontró los dobles rusos de los famosos de Hollywood juzga por ti mismo si se parecen o no.

El actor ruso Piotr Fiódorov es muy popular en Rusia y lo llaman 'Collin Farrell ruso' los actores comparten las mismas cejas, el afeitado de su barba y el mentón fuerte, Piotr tiene treinta y seis años y es mucho más joven que Farrel.

Collin Farrel y Piotr Fiódorov/Internet

El cantante ruso Dima Bilán es a menudo comparado con el famoso Johny Depp y más cuando se deja crecer la barba, recordemos a el ruso por el concurso Eurovisión donde representó a Rusia en el año 2006 y obtuvo la victoria en el 2008.

Johny Depp y Dima Bilá/Internet

Al Pacino también cuenta con su doble ruso el cual lleva por nombre Veniamín Sméjov quien tiene un extraordinario parecido a el actor de "Scarface" el actor es muy querido por los rusos por su papel en "Los tres Mosqueteros" versión rusa.

Al Pacino/ Wikipedia

Gárik Jarlámov es un actor y comediante en Rusia donde diariamente es cuestionado sobre el impresionante parecido que maneja con Matt Damon aunque Jarlámov es 10 años más joven que Damon.

Matt Damon y Gárik Jarlámov/internet

Larisa Udovichenko se parece mucho a Meryl Streep ambas actrices además del parecido tienen la capacidad de interpretar papeles difíciles.

Las actrices muestran un parecido impresionante

La actriz estadounidense Grace Kelly y la presentadora Yulia Vysótskaya son igual de similares tanto en sus matrimonios y el cómo ha influido en sus vidas Kelly se convirtió en parte de la familia real cuando se casó con el principe Rainiero de Mónaco, y por otro lado Yulia se convirtió en parte de la élite rusa despues de casarse con el director de cine Andréi Mijalkov-Konchalovski.

Grace Kelly y Yulia Vysótskaya/Internet

Tim Roth y el ruso Abramóvich son muy talentosos en sus trabajos en el año 2013 Tim interpreto a un obligarca ruso en el filme "Mobius" donde se parecía mucho al mismísimo Román ambos le tienen un cariño a Londres.

El parecido es indiscutible/Internet

El presidente Vladímir Putin mantiene un impresionante con el actor de Hollywood Macaulay Culkin cuando Putin era más joven usuarios en redes sociales coinciden con lo mismo.

Macaulay Culkin y Vladimir Putin/Internet

Hasta Harry Potter interpretado por Daniel Radcliffe tiene su doble en Siberia donde han estado apareciendo imágenes de que parece el hermano perdido de Radcliffe.

Sin palabras el parecido es extraordinario/Internet

Los medios de comunicación descubrieron en el año 2016 al doble del actor Leonardo Di Caprio, Román Búrtsev quien vive en la ciudad de Podolsk cerca de Moscú, el joven fue invitado a varios programas de televisión y centros comerciales.

Quien diría que Leonardo tendría a su doble/Internet

DOBLE DE MIA KHALIFA

Se trata de Judith Ramírez, quien trabaja en una subgerencia de Operaciones de Fiscalización en la municipalidad provincial de Huaura-Huacho Perú, ha causado sensación por su gran parecido con Khalifa.

Ama cuando estés listo, No cuando estés solo Una publicación compartida por Judith Ramirez Barron (@judithramirezbarron) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 3:00 PDT

La fama de esta chica se llegó cuando la televisora local le realizó una entrevista, de inmediato muchos notaron el parecido y la viralizaron en redes.

She's beauty and she's grace... ‍♀️ Una publicación compartida por Mia Khalifa (@miakhalifa) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 5:06 PDT

"Hacen mención a una tal 'Mia Khalifa', me han comparado con ese personaje a más no poder no pude evitar reírme, tuve que googlear y ¡Wow! Vaya sorpresa, dicen que las comparaciones son odiosas y vaya que sí lo son", dijo Judith en una entrevista.

Con información Actualidad.Rt/Excelsior

