Los favoritos de mamá ofrecerán concierto este Día de las madres

Ciudad de México.- Que la situación actual no sea un impedimento para hacer del Día de las Madres un día inolvidable desde casa, Stubhub, la plataforma internacional de compra y venta de boletos para los mejores eventos y conciertos, comparte una lista de cinco conciertos livestreams para celebrar el Día de las Madres al máximo.

Marco Antonio Solis (El Buki) dará un concierto exclusivamente para 100 mamás el 9 de mayo a las 18:00 horas via livestream. El acceso se podrá tener únicamente si participas en un concurso a través de sus redes sociales. Para más información puedes consultar las bases que están en el Twitter del cantante.

El favorito de todas las mujeres de México, Alejandro Fernández, dará un concierto en vivo en sus redes sociales para todas las mamás. El concierto será el 10 de Mayo a las 17:00 horas para cantar sus éxitos como: Me dedique a perderte, Nube Viajera y su más reciente cover Arrullo de Estrellas.

El cantautor, músico, compositor y productor de música Armando Manzanero anunció que dará un concierto el 10 de Mayo y se llevará a cabo en sus redes sociales, donde también estará informando a sus seguidores acerca de la hora exacta del concierto.

Roberto Carlos, es otro artista internacional que se suma a la celebración para las mamás. El cantante brasileño, con más de 50 años de carrera, va a festejar el 10 de Mayo conectándose en sus redes sociales para dar un increíble concierto para todas sus fans.

¿Quién no ama a los Rolling Stones? Desde el domingo 9 de mayo durantes 5 días, el icónico grupo de rock dará conciertos gratuitos por su cuenta de Youtube. Estos conciertos serán perfectos para ver con toda la familia y cantar She’s a Rainbow, Paint it Black, y Start me Up con todos en casa.

