Los fuertes insultos que María León ha recibido de otras mujeres por practicar pole dance

La cantante mexicana María León ha recibido muchas críticas de parte de otras mujeres por practicar pole dance; la ex integrante del grupo musical Playa Limbo, confesó que a través de redes sociales le han hecho comentarios como que dejó a la agrupación antes mencionada, para dedicarse a la vida galante.

En sus redes sociales María León suele compartir videos donde demuestra sus fascinantes habilidades para el pole dance, además de desbordar belleza y sensualidad. En una entrevista para el show de televisión "Ventaneando" de TV Azteca, la cantante y actriz de 35 años de edad contó haber tenido miedo la primera vez que publicó uno de estos videos; nunca se esperó que muchas mujeres desacreditaran su carrera artística por llevar a cabo este deporte.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Muchos comentarios eran de mujeres y una desacreditación absoluta: 'claro, por eso dejaste el grupo, para convertirte en una prostituta'.

Leer más: Dua Lipa vino a México por consejos de moda con la Nacaranda, asegura Consuelo Duval

Sin embargo, en vez de darle gran importancia a esos desagradables comentarios que ha recibido en redes sociales por practicar pole dance, la intérprete originaria de Zapopan, estado de Jalisco, México, dejó muy en claro que no dejará de realizarlo solo por que a "x" o "y" persona no le agrade, "yo lo voy a seguir haciendo porque hay otras mujeres que se sienten inspiradas por esto".

En la charla para el programa de espectáculos antes mencionado, María León también reveló que ha sufrido de acoso sexual en plena vía pública. Varios "hombres" se han sentido con la libertad de tocar alguna parte de su cuerpo, al verla usando diminutas prendas. "A mí en la calle me manosearon y me agarraron las pompis".

Leer más: MYA lleva las baladas y la calidad interpretativa en su ADN; lanzan "Fuiste mía" junto con Ha*Ash

La ex vocalista de T' de Tila manifestó que el hecho de vestirte de una manera sexy, no le da a las personas el permiso de sobrepasarse o desacreditar tus valores, educación, trayectoria y carrera, "el cómo honres tu cuerpo, es una cuestión muy particular".