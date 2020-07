Los géneros musicales se mezclan para dar vida a Surfer Gorilla

Mazatlán, Sin.- Un mensaje de amor, de paz, además de hacer c o n s c i e n c i a sobre la situación social que vivimos en Latinoamérica quieren proyectar Charlie Gorilla y Mr. Mantequilla, integrantes del dúo Surfer Gorilla, a través de su música. El periódico EL DEBATE se conectó en vivo hasta Santa Marta, Colombia, para que Charlie platicara sobre su propuesta musical.

Nace un nuevo concepto

La aventura musical de estos amigos inició hace poco más de año y medio al encontrarse en un conocido bar de la ciudad. Ahí, Mr. Mantequilla ofrecía un show con tambores haciendo alusión a la música africana. A Charlie le encantó el estilo que lo invitó a grabar unas piezas en su estudio. Ambos amantes de la música y diferentes estilos como el caribeño, rock, jazz, hip hop, música africana, venezolanos, entre otras, empiezan a realizar fabulosas mezclas que pronto se popularizan en la región y deciden crear el grupo Surfer Gorilla. Además de los peculiares sonidos, la esencia del grupo versa entre la historia y paisajes colombianos que inspiran cada una de las piezas musicales, que sin bien carece de letra, utilizan interesantes sonidos para crear sus ensambles que proyectan a quien los escuchan a lugares fantásticos.

“La base de la música es una combinación de géneros caribeños y africanos con la influencia afroamericana”, describió su concepto Charlie Gorilla.

Los artistas se inspiran en los ritmos caribeños y africanos para sus composiciones.

De estreno

Después de algún tiempo de experimentar, el sueño de la agrupación se hizo realidad y lanzan su primer EP, al que llaman Shalikua papikua. Este material cuenta con cinco composiciones que invitan a disfrutar la fiesta y la playa. Con esto también estrenan video que grabaron en San Basilio de Palenque, la primera ciudad libre de América.

Aceptación

Desde que empezaron a la fecha, la aceptación del público colombiano ha sido muy favorable, porque no se presentan en conciertos como tal, sino que sus presentaciones las realizan en lugares donde la gente va a pasar una amena velada.