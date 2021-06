"Los héroes no hacen eso": Creadores de Harley Quinn revelan la eliminación de escena sexual en la serie

Estados Unidos.- Los creadores de la serie de Harley Quinn revelaron que DC eliminó una escena de sexo entre Batman y Gatúbela para la tercera temporada, argumentando que "los héroes no hacen eso", desatando opiniones divididas entre los fanáticos de la producción animada.

Las mentes detrás de la serie animada "Harley Quinn", de HBO Max, con clasificación R, revelaron que había una escena demasiado arriesgada para que DC la permitiera. En entrevista, el co-creador Justin Halpern explicó que las mentes detrás del programa tuvieron un enorme margen de maniobra para atacar a varios de los villanos durante las dos primeras temporadas de la serie con tendencia adulta.

Sin embargo, explicó que había una escena que querían para la tercera temporada que fue rechazada, pues Batman estaría haciéndole sexo oral a Gatúbela, lo que DC dijo que era demasiado para uno de sus superhéroes principales.

"Un ejemplo perfecto de eso es en esta tercera temporada de 'Harley' [cuando] tuvimos un momento en el que Batman estaba criticando a Catwoman. Y DC dijo: 'No puedes hacer eso. Absolutamente no puedes hacer eso'. Son como, 'Los héroes no hacen eso'. Entonces, dijimos, '¿Estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas?' Ellos decían, 'No, es que vendemos juguetes de consumo para héroes'", externó Justin para Variety.

¿El motivo? A consideración de Halpern, sería difícil para la compañía poder vender estos juguetes a niños si los personajes llegaran a ser vistos en un acto sexual, incluso, si el programa no está destinado para ese público.

A pesar de que no les permitió hacer uso del acto sexual en la serie, Justin Halpern y Patrick Schumacker, ambos co-creadores de la serie, aseguraron que no existen resentimientos con DC, quienes decidieron no apoyar al programa protagonizado por Harley Quinn.

