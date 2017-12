Los hijos de Leti Calderón ya dejaron de ser unos niños

Hace algunos años pudimos ver a Lety Calderón haciendo el papel que más le gusta en la vida ser madre el cual lo sigue haciendo y es que la actriz quien tiene dos hijos Carlo y Luciano demostró en redes sociales que los pequeños bebés ya son unos adolescentes.



En Tiwtter compartió una imagen con sus dos grandes amores en donde se ven junto al árbol de navidad y muy felices al lado de su famosa madre, y vaya que hemos sido testigos del crecimiento de los dos menores ya que era muy común ver a la actriz por los foros de televisión junto a sus primogénitos.

El verano pasado pudimos ver a los jóvenes divirtiéndose en el estado de Chiapas en donde disfrutaron de las artesanías típicas de esa región.

Para la actriz de 49 años no hay impedimento para no disfrutar de sus dos hombres ya sea viajes o trabajo Leti no desaprovecha ningún momento para divertirse con ellos y pasar momentos inolvidables.

Los menores también son hijos de Juan Collado quien se separó de la protagonista en 2007, Carlo tiene 12 años y Luciano 13 y están a punto de entrar a la etapa de la adolescencia.



La conexión entre los tres es increíble, basta con ver las fotografías en redes para observar el amor que se tienen entre ellos, Luciano heredó los ojos de su madre y Carlo su sonrisa los dos practican artes marciales disciplina que los ha llevado a ganar varios reconocimientos.

Además, los 3 hacen todo tipos de actividades juntos ya que Leti es muy a pegada a ellos dos a los cuales siempre lleva de viaje en sus ratos libres.

Con motivo de iniciar un nuevo proyecto por parte de la empresa Televisa, la guapa actriz Leticia Calderón subió ocho kilos luego de que la televisora le pidiera dicho propósito con la justificación de que debía dar realismo al nuevo personaje que iba a interpretar.

Ese nuevo proyecto estaba contemplado para enero del 2018 pero las cosas no salieron como ella lo esperaba.

De acuerdo con la información publicada por la revista TVNotas, la artista mexicana se comprometió con Televisa para subir los ocho kilos y así poder interpretar a la protagonista de la telenovela que saldría el primer mes del año entrante, la cuál llevaría el nombre de “Renacer”.

Entre los protagonistas para el que sería el nuevo elenco junto con Calderón se encuentran: Pablo Lyle, Alejandra Barros y Rafael Sánchez Navarro.

Siempre no y le cancelan

Cuando comenzó con la dieta que le ayudaría a lograr su objetivo de subir los ocho kilogramos demás, la empresa de San Ángel decidió cancelar todo el proyecto.

Y lo peor del caso es que solo le ofrecieron una disculpa por haber influido en el drástico cambio de su metabolismo.

El verdadero problema para Lety no era la apariencia de verse mal a causa de la subida de peso o algo por el estilo, sino que la misma actriz había bajado un mes atrás diez kilos debido a un accidente que sufrió, por lo tanto estaba muy agusto con el peso que contaba hasta que la televisora la contacto.

“Nada que ver; al contrario, me están pidiendo que suba, pues quieren a una mujer que esté descuidada, aunque no delgada; que tenga su carne, hijos y una vida un tanto sedentaria de ama de casa.

