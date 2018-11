Los Hijos de Su a la conquista del público con sus guitarras

Cuando tomaron la decisión de formar una agrupación musical, la idea de sus tres integrantes fue clara: cantar temas que nadie cante hoy en día: “hay que hacer nuestro propio camino, son las mismas guitarras, son las mismas cuerdas, a lo mejor las mismas voces, pero hay que hacer un camino nosotros mismos, canciones diferentes es lo que nos va a distinguir”, comentó a EL DEBATE Valentín Castañeda, bajista y segunda voz de Los Hijos de Su, grupo conformado también por los talentos de Diego Vidal Armenta, en el requinto y primera voz, y Martín Aguilar, en las armonías.

Los hijos de Su comenzaron su proyecto musical con el pie derecho. Foto: Matías Rodríguez

Prácticamente Los Hijos de Su (originarios de Angostura, Sinaloa) son una agrupación nueva, ya que tienen tres meses de haber iniciado como tal, sin embargo, ya traen escuela, al haber estado tiempo atrás en grupos como Los Migueles de Miguel Montoya, Los Ideales, Chuy y Jesús; “cada uno trae su trayectoria, ahora aquí estamos buscándole para adelante”, expresó Valentín Castañeda.

Foto: Matías Rodríguez

Los Hijos de Su, quienes demostraron hace unos días en el escenario de las estrellas de la Expo Ofertas Canaco Guamúchil 2018 de qué están hechos, dejando con un muy buen sabor de boca a todo el público, lanzaron a manera de prueba el tema "Este Adiós", una canción que hiciera éxito Marco Antonio Solís por allá a fines de la década de los 80. ¿El resultado?, 100 mil reproducciones en tan solo un mes en YouTube, además de hacerse viral en redes sociales; todo esto la agrupación lo tomó como una señal positiva para el inicio de su proyecto.

“Es un tema de Marco Antonio Solís, son canciones que él grabó y que son éxitos, cualquier canción que él haya grabado es un éxito, es un estilo de él muy diferente al campirano que tocamos nosotros, la transformamos, una canción para los enamorados y desenamorados", manifestó Valentín.

El que estén escuchando y escuchando la canción nos llena de motivación para seguir adelante y seguir haciendo música, gracias a Dios la gente lo ha estado reproduciendo, compartiendo, nos han dado esa muestra a nosotros que sí tenemos ese apoyo en las redes sociales.

Los Hijos de Su en Expo Canaco Guamúchil 2018. Foto: Matías Rodríguez

Los Hijos de Su en Expo Canaco Guamúchil 2018. Foto: Matías Rodríguez

Al ver los buenos resultados que tuvo el sencillo "Este Adiós", Los Hijos de Su entraron al estudio de grabación para trabajar en lo que será su primera producción discográfica, la cual verá la luz en enero de 2019.

Vienen temas de Marco Antonio Solís, de Los Cadetes de Linares, de Los Tiranos del Norte, puras viejitas que las escuchaban los señores y que fueron éxito, son covers que los vamos a revivir al estilo de las guitarras, es la idea que traemos.

Foto: Matías Rodríguez

Valentín Castañeda resaltó que Los Hijos de Su son un grupo que están de cierta manera guiados y encaminados por el estilo de los grupos viejos de respeto, como Miguel y Miguel, así como por Los Hijos de Barrón, “es el que predomina aquí en la región, es el de guitarras, el de cuerdas, no podemos tocar pop ni nada de eso, sí lo escuchamos, pero la gente aquí está más influenciada en las guitarras".

Conoce un poco más de Los Hijos de Su

Diego Vidal Armenta, estudia la Licenciatura en Derecho en Culiacán, Sinaloa. Escuchando la música de Miguel y Miguel, Los Hijos de Barrón y otros más, le entró el interés por aprender a tocar la guitarra solo para él y tocar entre los amigos. Al ver que a los demás les gustaba como lo hacía, decidió entrarle de lleno: la música me gustó ya de grande, me fascina tocar y cantar ante el público".

Diego Vidal Armenta, requinto y primera voz. Foto: Matías Rodríguez

Martín Aguilar trabaja con su familia en una refaccionaria en Angostura, Sinaloa. Anteriormente era parte del staff de unos grupos, el talento musical ya lo traía dentro, solo hacia falta una oportunidad. Y así ocurrió: "se me dio la oportunidad y aquí le andamos dando".

Martín Aguilar, armonía. Foto: Matías Rodríguez

Valentín Castañeda estudió para ser profesor; desde 2003 ejerce. Es maestro de secundaria en una comunidad serrana: "un saludazo a todos mis alumnos". Aunque la música es una de sus mayores pasiones, para este joven su profesión academia es prioridad: "la música no es algo que esta constante, tiene sus rachas, tiene sus momentos, entonces no hay que dejar de lado el trabajo que en este caso me dedico a hacer, es mi prioridad ser maestro, aunque la música me encanta y no la voy a dejar nunca".

Valentín Castañeda, bajo y segunda voz. Foto: Matías Rodríguez

Valentín, Diego y Martín están más que comprometidos para hacer crecer este proyecto musical que nació de una plática común, comprometidos a ofrecer lo mejor de cada uno a todo el público, comprometidos a alcanzar las metas que se han propuesto, como llevar su música a diferentes lugares; “como todo músico, la primera meta, el primer propósito, es que la gente te siga, que la gente te demuestre que le gusta lo que tú estás haciendo”.

Los Hijos de Su invitan a todas las personas a darles una oportunidad y escuchar su estilo único de guitarras.

Agradecemos infinitamente a todo el público, a todos los grandes amigos, los que han estado al pendiente de nosotros, no tengo palabras para agradecerles.

Sus redes sociales:

Facebook: loshijos desu

Instagram: @hijosdesu_official