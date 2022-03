"Los hombres son hombres", Felicia Mercado defiende a Luis de Llano tras la acusación de Sasha Sokol

Sasha Sokol le dio una "sacudida" al ambiente artístico en nuestro país, al revelar el supuesto abuso sexual que sufrió de parte del productor musical Luis de Llano, cuando ella era menor de edad y formaba parte del grupo Timbiriche. En ese entonces ella tenía 14 años de edad y él, 39. "¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito, durante toda nuestra relación yo fui menor de edad".

Asimismo, en un amplio texto que compartió en sus redes sociales el pasado Día internacional de la mujer, la cantante y compositora mexicana manifestó: "¿cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre".

Estas fuertes revelaciones han provocado diversas reacciones de parte de muchos famosos. En una entrevista para el programa "Venga la alegría", la actriz mexicana Felicia Mercado mostró su apoyo a Luis de Llano.

La también conductora de televisión externó que a la edad que tenía Sasha Sokol, cuando ocurrió el supuesto abuso, ya era capaz de saber lo que hacía. "Ya tenía ¿qué?, ¿unos 15 años, no?, yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo: 'a fuerza lo tienes que hacer'. No lo sé, yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida".

Contó que cuando ella tenía 15 años de edad fue Señorita México, "se me aventaron todos los señores del mundo, todos, también ya tienes (señala su cabeza) o tu mamá y tienes un poquito de cabeza y sabes si aceptas una situación así o no".

Felicia Mercado defendió a Luis de Llano de las acusaciones de la ex Timbiriche, mencionando que "los hombres son hombres". Asimismo, la actriz de cine y televisión, culpó a los medios de comunicación por haber "revivido" la relación que hubo entre la cantante y quien fuera uno de los productores más poderosos de Televisa.

"Yo creo que él está consciente de lo que hizo o pudo haber pasado y que ya pasó hace tanto tiempo, que ya estamos en otro y que ustedes saquen todo esto los miles de años después (hace caras como si no tuviera sentido)".