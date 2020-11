Estados Unidos.- Selena Gómez ha sido una figura juvenil que ha inspirado a muchos a lo largo de su carrera artística, con looks y atuendos para recordar, pero sin duda alguna, algunos de los más aclamados son con los que deslumbró durante el videoclip musical del sencillo 'Ice Cream' del grupo surcoreano femenino BLACKPINK, en donde dejó a todos sin habla al mostrar su belleza y versatilidad.

La cantante pop de 28 años se dejó ver con cuatro increíbles atuendos durante el video lanzado el pasado 27 de agosto de 2020, como el segundo sencillo oficial de la agrupación para su reciente y esperado álbum debut "The Album", en donde también colaboraron junto a Cardi B en el tema 'Bet you wanna' y recibieron millones de elogios al rededor del mundo.

Hasta el momento este sencillo cuenta con más de 390 millones de vistas en YouTube, además de algunas versionas alternativas como el lyric video, el video animado y el dance video, que, como siempre acumulan millones de vistas a poco tiempo de su lanzamiento y esto se debe a que fanáticos de ambas, tanto Blinks como Selenators mostraron su apoyo incondicional para sus ídolas.

El video está lleno de colores e increíbles escenarios, que como de costumbre forman parte de la marca personal de este popular grupo que está arrasando actualmente y se coloca como uno de los favoritos de todos. Al principio vemos a cada una de las integrantes en escena para posteriormente sorprender con una toma de Selena montada en un camión de nieves.

Los increíbles looks que lució Selena Gómez al lado de BLACKPINK. Foto: YouTube

Para la primera parte en la que vemos a la intérprete de 'Love you like a love song' decidieron vestirla como una sensual marinerita, con un atuendo de dos piezas que parecía un traje de baño con líneas blancas y rojas, mientras viste un forro de marinera y guantes en color blanco.

Selena Gómez lució hermosa en el primer atuendo del video. Foto: YouTube

En las escenas la vemos encima del camión de nieves como si fuese quien las vende, luciendo unas arracadas doradas, el cabello suelto y un maquillaje en tendencia, para tomar un teléfono y comenzar a hablar con las hermosas Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa, quienes y tienen sus helados en mano.

Luego de ver las increíbles tomas del video volvemos a ver a Selena, pero esta vez no lleva el atuendo de marinera, ahora lo ha cambiado a un increíble body ajustado en color negro y con detalles blancos firmado por la marca deportiva Puma, con la cual la cantante tiene contrato desde hace años y ha lanzado fascinantes colecciones que se venden como pan caliente.

En su segunda aparición luce un increíble atuendo deportivo en color negro firmado por Puma. Foto: YouTube

Con este atuendo luce completamente diferente, además de llevar el cabello recogido con una cola alta y ondulada, ha cambiado de personaje y ahora es una cliente de la camioneta de helados que recoge el suyo y estiliza su atuendo con una visera en color verde neón con transparencias, unos lentes rosas que parecen derretirse y tenis con calcetines altos.

Después de seguir viendo escenas de las jóvenes luciendo hermosas, vemos otra aparición de Selena, en donde posa frente a una pared amarilla que tiene un grafiti con el nombre de la canción y algunos dibujos de helado en ella. Esta vez luce una blusa amarilla tipo croptop y de manga holgadas, con puntos blancos y una falda azul también de puntos blancos acompañada con tenis de ese color y rojo.

El tercer atuendo presenta un estilo pin-up, utilizado entre los años 20 y 30 en el mundo. Foto: YouTube

Para este look eligieron un peinado estilo pin-up, utilizado entre los años 20 y 30, de cabello suelto que le favoreció demasiado a la cantante, el cual cambia para la última escena y se convierte en un recogido con el estilo de la figura femenina de We can do it!, utilizada durante la Segunda Guerra Mundial para levantar la moral de las trabajadoras, que ha dejado enamorados a todos. Ahora Sel viste una mascada en la cabeza con un atuendo estilo palazo corto en color amarillo y a cuadros blancos.

La joven luce con este look unas zapatillas de aguja en color rosa pastel que le da el toque especial a este atuendo con el que se despide del video. Durante estas escenas posa desde un auto clásico descapotable en color amarillo pastel que hace recordar el estilo vintage que está tan de moda actualmente.