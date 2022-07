"Los ladrones también pueden ser pequeños", Rodrigo Fragoso tras denuncia a la empresaria multimillonaria

"Está diciendo muchas cosas que no son y de esas cosas ni siquiera me interesa hablar, solo quiero que quede claro a la comunidad LGBT, que yo jamás en la vida seré ni transfóbica ni homofóbica".

Asimismo, el productor señala que "La empresaria multimillonaria" da en sus videos, una "arriesgada moraleja: las personas discapacitadas no pueden ser malas, no se olviden que los ladrones también viven, respiran, envejecen o pueden ser pequeños".

La actriz e influencer de origen ecuatoriano, María José Villavicencio Celi , conocida como Luz María o "La empresaria multimillonaria" (apodo que le dieron sus seguidores por uno de sus videos que se viralizó en TikTok), fue denunciada en México por supuesto fraude , por parte del productor de televisión Rodrigo Fragoso , quien la contrató mediante su agencia Fragsali Talent Agency, para llevar a cabo una serie de actividades en nuestro país. Presuntamente, habría incumplido con el contrato y no devolvió los pagos que se le hicieron .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

