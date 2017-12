Los mejores DJ reunidos en México

En la década de los 90 ser DJ en México era considerada una actividad clandestina.

DJ Chrysler, uno de los exponentes que vivieron esa época, cuenta que “en esos años” varias presentaciones debían hacerse en lugares desconocidos y de manera “cuidadosa” pues eran perseguidos por las fuerzas del orden e incluso por algunos medios de comunicación, pues eventos masivos de música “electro” eran señalados por “invitar a la juventud a consumir drogas y cometer delitos”. Afortunadamente, señala Chrysler, “esto ha quedado en el pasado”.

Hoy la prohibición a la música mezclada tendrá su fin total con Beats por México festival que reúne la propuesta de reconocidos DJ como BSNO, Mariana BO, Gustavo MX y, por supuesto, DJ Chrysler.

En entrevista, BSNO, Gustavo MX y DJ Chrysler comentaron que están “ansiosos” por su participación en el festival, pues representa un logro en su carrera.

“En este festival podremos estar juntos los mejores DJ, se junta un arco iris musical donde resalta el talento musical y se da voz a las ideas y propuestas que tienen algo especial de la escena”, comenta Gustavo MX.

BSNO, quien en su música se esfuerza en mezclar sonidos típicos mexicanos resalta la importancia de dar cabida dentro del circuito musical mexicano a propuestas como Beats por México, pues “se trata de armar una identidad propia dentro de su escena musical”.

Beats por México tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.

EL DJ MÁS FAMOSO DEL MUNDO

Mazatlán.-Fue el 7 de noviembre de 1967 cuando el DJ de fama mundial vio la luz por primera vez en París. Hoy se cumplen 50 años de ese bello momento que quedaría marcado en los corazones de sus padres.

La estrella

En sus inicios, en los años 90, mezclaba música en discotecas. Con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los pioneros en la música electrónica en Francia y ahora lo hace en todo el mundo.

Pero también se le considera impulsor del house en Francia. Su trayectoria ha trascendido mundialmente, y en México se ha presentado en varias ciudades con gran éxito.

Sus inicios

Los comienzos en su carrera musical fueron a los 17 años, como disc jockey en varias discotecas, durante los 80 y los 90, antes de fundar Gum Productions y lanzar su primer álbum, Just a little more love, en 2002.

Producción

Uno de sus discos más premiados es One love, el cual lanzó el 2009. El material se hizo acreedor a un Grammy, obtuvo éxito en todo el mundo y vendió más de 5.5 millones de copias.



Influencias

Es admirador de la música de Michael Jackson y de Farley “Jackmaster” Funk, padre del house. Estos dos personajes tuvieron mucha influencia en su música en sus inicios, cuando cuenta que estaba en presentaciones y la gente no le hacía caso y era poca la asistencia.

Ventas

Ha vendido más de 45 mi-llones de discos, un récord para un DJ. El 2010 fue el año en el que vendió más. Es de los más cotizados. Se estima que cobra entre 250 mil euros, y por si fuera poco, la revista DJmag lo colocó como el mejor DJ del mundo.



Abogado

Si bien la música la trae en las venas, el artista estudió también una carrera en Derecho. Su primera aparición en televisión tuvo lugar en el canal France 3, el 8 de enero de 1991, en el programa humorístico La Classe.

