Los mejores disfraces de Halloween de los famosos

Otro año más está a punto de terminar, y como es bien sabido, algunas de las fechas que advierten del fin de año son Halloween, Día de Muertos, Noche Buena y Navidad.

Así como a la gente normal le fascina disfrutar de esta terrorífica celebración, a los famosos les encanta de la misma manera y un claro ejemplo de esto es cómo aprovechan este día de Brujas para disfrazarse de sus personajes favoritos.

Algunos famosos como Ariana Grande, Kylie Jenner, Cardi B, Demi lovato, Nicki Minaj, Ellen Degeneres y Jason Momoa se hicieron presentes con sus disfraces a través de sus redes sociales oficiales.

Demi Lovato (Pennywise y María Antonieta)

La intérprete de Sorry not sorry sorprendió a sus seguidores al mostrar dos disfraces distintos para celebrar el día de Brujas, la cantante decidió presentar su versión de María Antonieta y Pennywise, el famoso payaso asesino de la película It.

Nicki Minaj (Harley Quinn y Tiffany, la Novia de Chucky)

La famosa rapera se robó todas las miradas al presentar su sensual versión de Harley Quinn y Tiffany, la novia de Chucky.

Ariana Grande (La Dimensión Desconocida)

Sorprendiendo a sus millones de fanáticos, Ariana Grande impactó al salir de su rutina de disfraces femeninos y estéticamente divinos, y presentó una versión terrorífica de su personificación de un personaje de La Dimensión Desconocida, una serie de la cultura pop de los años 50s.

Kylie Jenner (Ariel y conejita de Playboy)

La billonaria empresaria fue coronada por usuarios de Internet como la Reina absoluta de Halloween, pues su sensual y moderna versión de Ariel, La Sirenita, fue muy halagada y llamó la atención de sus millones de seguidores.

Salma Hayek (Bruja)

Aunque la cantante no de disfrazó este año, subió una fotografía a su cuenta oficial de Instagram en dónde mostró cómo luce de Bruja y pidió un cómico deseo para el mundo.

Alejandro Sanz (Joker)

En el contexto de su tour internacional, Alejandro Sanz se tomó un momento para celebrar y presentar su versión de Joker, la famosa película protagonizada por Joaquin Phoenix.

Jason Momoa (Elvis Presley)

El famoso actor que interpretó a Aquaman mostró su increíble disfraz de Elvis Presley, una increíble versión que enamoró a sus millones de fanáticos.

Ellen DeGeneres (Cardi B)

La conductora estadounidense del programa Ellen no perdió la tradición de disfrazarse de la manera más cómica en estas fechas y decidió hacer una parodia de Cardi B al presentar a Cardi E, su versión de la rapera.

Cardi B (Poison Ivy y Enfermera sexy)

Belcalis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, derritió las redes sociales al publicar fotografías de sus distintos disfraces, el primero como una enfermerita sexy y el segundo de Poison Ivy o Hierba Venenosa, una versión muy ardiente de esta última.

Ricky Martin (Momia)

El cantante que acaba de convertirse en padre de su cuarto hijo, recordó uno de sus cómicos disfraces de Halloween en donde optó por ser una sencilla momia elaborada con papel higiénico.

Chiquis Rivera (Catrina)

La intérprete de Vas a volver cautivó a los usuarios de Internet al mostrar su sensual versión de Catrina para las celebraciones de la noche de brujas y causó furor entre sus fanáticos quienes llenaron de amor y halagos la sección de comentarios de la fotografía.