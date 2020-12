Los mejores duetos de Armando Manzanero, "El rey del romanticismo"

Ha muerto Armando Manzanero. Todos esperaban recibir buenas noticias con respecto a la salud del cantautor originario de Mérida, Yucatán, sin embargo, esta mañana la Sociedad de Autores y Compositores de México confirmó la triste noticia: "el alma romántica de México y el mundo está de luto, ha partido el gran maestro".

Armando Manzanero nos deja como herencia las más de cuatrocientas exquisitas canciones que escribió. A lo largo de su trayectoria artística llevó a cabo muchas colaboraciones que siguen siendo un agasajo musical el escucharlas. Quién no ha suspirado al escuchar: "contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo, lo aprendí".

Esta romántica letra pertenece a la canción "Contigo aprendí", tema que grabó el cantautor mexicano con el grupo español La Barbería del Sur.

Así como esta, otras de las mejores colaboraciones que llevó a cabo Armando Manzanero Canché (nacido el 7 de diciembre de 1935) son "Adoro" a dueto con el cantautor español Alejandro Sanz, "Somos novios" con la cantante española María Dolores González Flores, mejor conocida como Lolita Flores o simplemente Lolita, "Esta tarde vi llover" con Presuntos Implicados y más.

Hace unos años Armando Manzanero y el cantautor cubano Francisco Fabián Céspedes Rodríguez, conocido en la industria musical como Francisco Céspedes (Pancho Céspedes para los amigos), hicieron palpitar millones de corazones con el dueto que llevaron a cabo. Se trata del tema "No sé tú". (¿De qué murió el cantautor Armando Manzanero?).

No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste.