Los mejores memes de Vicente Fernández que se hicieron virales

Fama es la que le sobra a la dinastía Fernández, prueba de ello son los memes que se volvieron virales en estos días sobre Vicente Fernández de 80 años de edad, pues en Twitter empezaron a circular algunas imágenes donde el famoso intérprete aparece junto a su hijo Alejandro Fernández y su nieto, Alex Fernández, pero la cara del Charro de Huentitán, fue con lo que se hizo viral.

Resulta que Vicente Fernández apareció con una cara no muy favorecedora, por lo que causó que la imaginación de los internautas se echó andar, por lo que sitios de diversión y hasta fan page compartieron los mejores memes del patriarca de la Dinastía Fernández, la cual es una de las más populares en México desde hace años, ya que su música es un legado único.

Aunque para muchos los memes eran muy divertidos, los fieles fans de Vicente Fernández comenzaron a quejarse y asegurando que era una falta de respeto lo que hacían contra el cantante comenzó una guerra entre los internautas, quienes se le fueron con todo a los que subieron dicha imagen burlándose de uno de los máximos exponentes de la música mexicana.

"Ya no hoy respeto", "Por favor que alguien le afloje el moño a " chente "que me lo van a asfixiar", "Que lindos los Fernández que Dios les bendiga mucho", "Que hermoso don chente poder escuchar su voz, la única", "I love you, Mi querido Vicente, un abrazo y dios me lo bendiga hermoso trío", "Se supone que esto debe dar risa?", le escribieron a Vicente Fernández en la foto.

Por su parte los que no tomaron malicia sobre el meme de Vicente Fernández, quedaron maravillados con la entrevista que le hizo la revista Caras a las tres generaciones, quienes no solo hablaron de sus proyectos, también cantaron algunos temas dejando atónitos a todos debido a la potente voz que tienen los tres cantantes.

Y es que como muchos sabrán la dinastía Fernández ha estado en boca de todos desde que se dio a conocer el nuevo talento, se trata de Alex Fernández, nieto del cantante quien hace tiempo hizo su debut como cantante, dejando helados a todos, pues nadie se imaginó de lo maravilloso que era el chico de apenas 27 años de edad.

Algo que llama demasiado la atención de Alex Fernández, es la seriedad que representa en las entrevistas que le hacen, pues en una ocasión con Mara Patricia Castañeda, el joven, quien es sobrino de la periodista dejó a todos emocionados por la calidad humana que tiene, ya que muchos pensaron que la fama se le había subido, pero la realidad es todo lo contrario con el joven talento.

Por su parte Alejandro Fernández se encuentra un poco alejado de los medios, pero se deja ver muy activo en redes sociales, donde comparte como es su vida alejada de los escenarios la cual es única, ya que siempre está disfrutando de los lujos que los rodea, además de tiernos momentos familiares, los cuales son únicos para el artista.

Regresando con el chico Alex Fernández quien seguirá manteniendo viva el legado de su padre y abuelo, muchos desean que el joven haga un dueto con otro talento de una dinastía popular, se trata de Ángela Aguilar, quien es hija de Pepe Aguilar y ha tenido un éxito arrasador en los escenarios debido a su voz, por lo muchos fans esperan una colaboración juntos.

Cabe mencionar que Vicente Fernández, goza de muy buena salud, por lo que millones siguen esperanzados en que el charro saque nueva música para este 2021, pues voz le sigue sobrando al cantante.