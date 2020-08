Los mejores memes en Internet sobre la relación de Belinda y Christian Nodal

México.- Las recientes buenas noticias de Belinda y Christian Nodal no dejan de ser el tema principal de muchos, pues, luego de que los cantante confirmaran que mantienen una relación con un sólido "Te amo", en redes sociales no se ha parado de hablar sobre el tema, tanto que han creado memes y reacciones sobre la romántica situación, volviendo virales los nombres de ambos y hasta de terceros.

En Twitter se volvió toda una revolución el anuncio del romance de los intérpretes, hasta se lograron involucrar más personas, pues algunos usuarios de Internet han recordado situaciones de la vida de ambos, como cuando Nodal dijo que su novia estaba celosa de Belinda cuando no tenían nada que ver y hasta el tema del tatuaje que tiene Lupillo Rivera en su brazo izquierdo con el rostro de la cantante.

Como era de esperarse, las reacciones se hicieron presentes en las redes sociales, pues todos se han tomado la tarea de compartir reacciones sobre la relación de los cantantes, causando infinitas carcajadas entre quienes ven los memes más creativos, motivo por el cual te dejamos una selección de los mejores memes del tema:

Quien también figuró en lo alto de las listas de popularidad en estos días fue Lupillo Rivera, pues en redes sociales algunos internautas revivieron el romance que tuvieron los cantantes durante la temporada que grabaron juntos de "La Voz".

Usuarios de Internet se burlaron del cantante de música regional mexicana y corridos, pues hasta crearon algunos memes en los que se ve que está muy triste el "Toro del Corrido" ahora que Belinda ha comenzado su relación con Nodal y sacaron el tema del controversial tatuaje que éste se hizo en brazo, nada más y nada menos que el rostro de la intérprete a quien definió como "la mujer más hermosa que ha conocido en su vida".

Los memes y burlas hacia el cantante no han cesado en Internet, pues hace apenas unos días el cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram un video, en el que supuestamente aparece ebrio, y recordó su romance con Beli, lo cual ha hecho creer a todos que no ha podido olvidarla, pero quién podría hacerlo cuando es una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica.

La pregunta que todo el público se ha estado haciendo es ¿se quedará Lupillo Rivera con el tatuaje de Belinda?. Todo parece indicar que "El Toro del Corrido" sí mantendrá el tatuaje que cubre su brazo izquierdo, por lo menos hasta que cambie de opinión, pues él mismo confesó que "se quedará ahí para siempre".

El tatuaje de Belinda ahí se va a quedar, lo voy a tener siempre, simplemente no me lo voy a quitar porque le di mi palabra a ella de que me lo iba a quedar para siempre", dijo Lupillo en entrevista con Sale el Sol.