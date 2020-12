México.- Ha sido todo un escándalo la filtración del video íntimo del galán de las telenovelas Gabriel Soto, tanto que las redes sociales se han vuelto una guerra de memes como de costumbre y en Twitter su nombre hasta se volvió tendencia, ya que todos estaban, y siguen, hablando sobre el tema.

Para los que aún no estén enterados de lo que sucedió se los explicamos. Resulta que el pasado domingo Soto se volvió tendencia, aunque no por algo que le haya gustado al actor, sino por la filtración de un video demasiado explícito en el que muestra todo sin ningún tipo de censura, llegando a ser comparado con el exfutbolista Zague, quien también ha sufrido de este tipo de filtraciones durante los últimos años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras a filtración del video, tanto Gabriel como su novia Irina Baeva se pronunciaron sobre el tema y los memes no pudieron hacer falta en las redes sociales. Tanto fue la locura que se desató que muchos han compartido: "Ahora entiendo por qué lo peleaba tanto Geraldine Bazán" o "Que afortunada es Irina Baeva", haciendo referencia al miembro del histrión.

Estos son algunos de los mejores memes sobre el video de Gabriel Soto:

Los mejores memes por la filtración del video íntimo de Gabriel Soto. Foto: Twitter

Hasta Pati Chapoy ha formado parte de la locura de memes. Foto: Twitter

Doña Ángela, de "Mi rancho a tu cocina", también es otro de los memes. Foto: Twitter

Ariana Grande ha sido otro de los memes de Twitter. Foto: Twitter

Hombres y mujeres no han parado de compartir memes y reacciones. Foto: Twitter

Ahora esperan los usuarios de Internet que Sebastián Rulli sea el siguiente. Foto: Twitter

Gabriel Soto salió a dar la cara sobre la polémica de su video a través de las redes sociales y manifestó sentirse vulnerable ante lo sucedido. El exesposo de la actriz Geraldine Bazán, con quien procreó a sus dos hijas; Elisa Marie y Alexa Miranda, calificó la filtración como "una violación a su intimidad", dejando en claro que este video no es reciente, sino de hace años, mucho antes de conocer a Baeva.

"Una raya más al tigre, no voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años", comentó el también cantante con un semblante serio. Asimismo, el galán de las telenovelas de 45 años comentó que: "me hago completamente responsable de este tema, quiero pedirle a mis amigos de los medios de comunicación, todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja. Por su apoyo y comprensión, muchas gracias y cuídense mucho".

Y su actual pareja, la actriz rusa Irina Baeva también se refirió al tema. Durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la modelo fue interceptada por los medios de comunicación para preguntarle sobre el tema, aunque en un principio se mostró impactada tras la contundente notica, rompió el silencio y contó cómo se siente tras la filtración de este video.

"Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente", comentó la actriz a Suelta la Sopa.

Asimismo, le bella actriz de telenovelas expresó que su novio tiene todo su apoyo y pidió respeto para él y el tema, ya que hay dos niñas de por medio, las hijas del actor Elisa Marie y Alexa Miranda, fruto de su amor con la también actriz Geraldine Bazán. "Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio", explicó Irina.

Finalmente, demostrando madurez y comprensión, la actriz reiteró que a ella no le corresponde hablar sobre el video, pues no es reciente, sino de hace años y en aquel momento probablemente ni conocía a Gabriel Soto. "No me voy a incluir en un tema que no fue en mi año, entonces no me corresponde a mí dar declaraciones al respecto. De verdad, no me voy a incluir en un tema y le preguntaran a quién le tengan que preguntar y todos tengamos respeto porque hay dos pequeñas de por medio", finalizó.