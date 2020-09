Los mellizos Paolo y Leonardo conquistan a los seguidores de su mamá Paola Rojas

Paola Rojas además de ser una reconocida periodista en México, es una mamá amorosa entregada en cuerpo y en alma a sus adorables hijos Paolo y Leonardo, fruto del matrimonio que tuvo con el ex campeón futbol Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague. Aunque por lo general en su cuenta de Instagram la periodista comparte fotografías y videos de su trabajo, en algunas ocasiones ha publicado fotos de sus mellizos, enterneciendo a sus seguidores.

Fue en marzo de 2011 cuando Paola Rojas dio a conocer que estaba embarazada de mellizos. En aquel entonces comentó en su cuenta de Twitter: "gracias por sus felicitaciones dobles, efectivamente espero dos bebés, son las ventajas de casarse con un campeón goleador (haciendo referencia a su esposo, el futbolista Zague)". Asimismo la periodista manifestó: "estamos muy, muy contentos, es algo que ya queríamos, los dos coincidíamos en que era nuestro deseo del 2011 y pegó muy rápido, así que, felices".

Los mellizos de Paola Rojas y Zague nacieron el 9 de agosto de 2011. En su feed de Instagram la conductora del noticiero "Al Aire con Paola Rojas" (uno de los principales noticieros de Televisa), compartió una fotografía junto a sus hijos el día de su cumpleaños, mostrando a sus miles de seguidores lo mucho que han crecido:

Feliz cumpleaños a los amores de vida, gracias por llenarme siempre de alegría e inspiración, los amo con todo mi corazón.

"Felicidades y bendiciones para los preciosos Paulo y Leo, que bellos y grandes están", "el amor de una madre en todo su esplendor, bendiciones señora Paola", "qué hermosa foto Pao, están enormes y bellos tus hijos (como la mami)", "felicidades para ellos y para ti, ellos empezaron su vida y tú iniciaste una nueva y maravillosa vida compartida para siempre y por partida doble", fueron algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

Paola Rojas y sus hijos disfrutan mucho vacacionar en la playa. Foto: Instagram @paolarojas

A veces Paolo y Leonardo han tenido que acompañar a su mamá al trabajo. "Mis campeones me acompañaron hoy al radio", expresó Paola Rojas en un anterior post en su feed de Instagram. Cabe mencionar que en algunas ocasiones los también hijos de Zague, aparecieron durante el noticiero de "Al Aire con Paola Rojas", cuando la periodista tuvo que trabajar desde su hogar ante la pandemia del COVID-19.

Los mayores tesoros de Paola Rojas. Foto: Instagram @paolarojas

Por otra parte, en una emisión del programa Netas Divinas, Paola Rojas se sinceró y contó cuál fue el error más grave que cometió con sus hijos, ante el escándalo de su divorcio del exfutbolista Zague. "Les voy a contar algo muy personal que, para mí, representó una enseñanza de las grandes; cuando tuve una bronca muy fuerte familiar, en fin, que fue un escándalo que lo supieron todos los terrícolas. Me exijo mucho y cuando me equivoco me trato tan mal, me regaño tan fuerte, o sea, sí, mi nivel de exigencia personal es demasiado alto".

Tuve una etapa muy difícil, personalmente fue de verdad muy complicada y yo estaba, además, como muy enfocada en que mis hijos estuvieran bien. No era momento todavía de comunicarles ciertas cosas y como que guardaba todo el tiempo la compostura y la fuerza para ellos y para que no me vieran mal, ni tantito, fue un esfuerzo agotador y, además, ¿qué creen?, fue un esfuerzo inútil.

Paola Rojas mencionó que tras recibir asesoría de una experta en salud mental, se dio cuenta de que no se había permitido ser vulnerable frente a su hijos, enviando un mensaje erróneo sobre el control de sus sentimientos. "Me dijo: 'te han visto tan bien, que no encuentran ese huequito para entrar, no encuentran esa puertita, esa ventanita, ¿sabes por qué? porque sí es un momento de angustia para la familia y tú estás tan fuerte que, ¿por dónde llegan a esa mamá que no tiene fallas?'".

La periodista Paola Rojas agregó: "hay que enseñarles que cuando te duele y lo compartes con la gente que amas, lo sanan juntos, evidentemente, sin perder de vista que hay un adulto y dos menores y que cada quien tiene herramientas de acuerdo a su edad y a su capacidad. De verdad, ser el roble no necesariamente es una buena idea".