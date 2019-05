Los memes de Chente en Twitter

Vicente Fernández reveló en una entrevista pata televisión, que cuando cuando le detectaron cáncer se negó al trasplante.

La razón fue que desconfiaba del proceso, por lo que expresó lo siguiente:

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guey. Ni sé si era homosexual o drogadicto, expresó.