Los mensajes amorosos que Ninel Conde recibía de Giovanni Medina

Hace unos años la cantante Ninel Conde y el empresario Giovanni Medina se dedicaban amorosos mensajes en sus respectivas redes sociales. Hoy en día al estar ante las cámaras de los medios de comunicación, despotrican uno del otro. "El bombón asesino" y su ex pareja sentimental, tienen una batalla legal en los juzgados por la custodia del hijo que procrearon fruto del amor que se tenían. Actualmente Giovanni tiene la custodia provisional del pequeño Emmanuel de seis años de edad.

Aunque es común que cuando dos personas terminan una relación amorosa borran toda fotografía del o de la ex de sus redes sociales, Giovanni Medina conserva muchas fotos de la actriz quien ha participado en telenovelas como "Rebelde", "Fuego en la sangre", "Porque el amor manda" y otros melodrama más. Al scrollear el feed del Instagram del empresario mexicano, podemos encontrar todos aquellos mensajes amorosos que le dedicaba a la madre de su hijo Emmanuel.

Hace unos años describió a Ninel Conde como una gran mujer. "Ninel, en el Día Internacional de la Mujer", no puedo quedarme sin reconocer a la que partió mi vida y logró en mi un amor perpetuo. Desde aquí una flor y un beso a la mujer que consigo lleva mi corazón, felicidades por todas tus cualidades, eres una gran mujer y me siento honrado por llevarte de la mano en esta vida. Gracias".

Asimismo en su perfil de Instagram, Giovanni Medina conserva fotografías de cuando la cantante, ex esposa del actor Ari Telch, estaba embarazada de Emmanuel. (Giovanni Medina hace sufrir a Ninel Conde, con imágenes de su hijo disfrutando de la playa).

Ninel Conde y Giovanni Medina, del amor al odio. Foto: Instagram @giovannimedinam

En otro de sus post, al poco tiempo de nacer su hijo, manifestó junto a una foto familiar: "con mis dos amores, la felicidad es una elección. Así vivimos en nuestro México del cual estamos orgullosos, por eso elegimos que nuestro hijo naciera, viva, crezca y se realice en este país, que le da garantías necesarias para ser una persona de bien y lograr sus metas e ideales".

En un pasado 10 de mayo, el empresario expresó que Ninel Conde era una madre feliz, además le agradeció por todo lo que hacía por su hijo y por lo felices que eran: "gran madre, gran mujer", resaltó en su publicación.

Ninel Conde junto a su entonces pareja Giovanni Medina y su hijo, en un festejo del Día de las Madres. Foto: Instagram @giovannimedinam

Ninel Conde tiene casi un año que no ve a su hijo Emmanuel

Según Giovanni Medina el estilo de vida que lleva "El bombón asesino" (también ex pareja sentimental del cantante José Manuel Figueroa), no es buena influencia para Emmanuel. Ninel Conde asegura que Giovanni no le ha permitido ver a su hijo desde hace ya varios meses, a manera de venganza por ya no estar a su lado.

A fines de octubre pasado Ninel Conde contrajo matrimonio con el empresario colombiano Larry Ramos y ante esto, Giovanni Medina solicitó al juez que lleva el caso de la custodia de Emmanuel, una orden para que el esposo de su ex, no se acerque a su hijo. "Es un hombre amoroso, aunque este hombre (Giovanni Medina) haya venido a decir aquí que él (Larry) es violento, que es psicópata, hizo todo un historial, no soporta que ya lo dejé y estoy con otra persona", dijo la actriz a los medios de comunicación.

Cabe mencionar que el esposo de Ninel Conde (quien tuvo una relación amorosa con Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán), enfrenta mínimo cuatro demandas, la mayoría por incumplimiento de contrato y fraude. Supuestamente aprovechó sus vínculos con algunas celebridades como la hija de Silvia Pinal, a quien le habría propuesto invertir en sus compañías. Cuando la llamada "Reina de corazones" le pidió a Larry información sobre sus inversiones, no recibió respuesta y tomó la decisión de proceder legalmente.

Hasta el momento Ninel Conde no ha comentado nada sobre la situación legal de su esposo.