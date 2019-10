Los mensajes de Selena Gomez a Justin Bieber en su nueva canción

Tras una larga pausa musical Selena Gomez lanzó una nueva canción titulada "Lose you to love me (Perderte para quererme)". Rapidamente la legión de fieles seguidores de la actriz y cantante, se pusieron a analizar la letra de la canción, asegurando que la cantante al fin abre su corazón con respecto a su noviazgo con Justin Bieber.

Como muchos recordaran el romance de Selena Gomez y Justin Bieber tuvo muchas altas y bajas (más bajas sobre todo). La relación no terminó del todo bien entre ambos. En su momento fueron llamados "la pareja más inestable del pop". Rupturas, reconciliaciones, indirectas en redes sociales, infidelidades y más, formaron parte de "Jelena".

Selena Gomez y Justin Bieber fueron llamados "la pareja más inestable del pop". Foto: AP

Los "Selenators" aseguran que el coro de "Lose you to love me" es una clara despedida para Justin Bieber.

Siempre nos lanzábamos a ciegas, necesitaba perderte para encontrarme a mí misma, este baile me estaba matando poco a poco, necesitaba odiarte para quererme a mí misma.

En la primera estrofa Selena Gomez canta: Me prometiste el mundo y yo te creí, fuiste mi prioridad y lo adorabas, incendiaste mi bosque y lo dejaste quemarse, desafinaste en mis coros porque no eran tuyos". De acuerdo con los fans de la cantante, aquí habla de de un hombre que "le prometió el mundo" y que la sustituyó en un abrir y cerrar de ojos por otra mujer.

Los "Selenators" recordaron la forma en que Justin Bieber se comprometió de manera sorpresiva con su entonces ex novia Hailey Baldwin y ahora su esposa, a los pocos meses de que "Jelena" se diera una última y breve oportunidad a finales de 2017.

Al respecto Selena Gomez canta:

En dos meses nos remplazaste como si fuera fácil, me hiciste creer que me lo merecía, en el transcurso de la sanación, sí.

Luego muchos altibajos, Selena Gomez y Justin Bieber tomaron caminos por separado. La cantante poco a poco se ha recuperado de sus problemas de salud y hoy canta en "Lose you to love me" lo que ha sido su vida en los últimos años.

JB por su parte, contrajo matrimonio con Hailey Baldwin. Asimismo ha tenido problemas de salud mental, que poco a poco ha combatido.

A principios de septiembre pasado, Justin Bieber hizo fuertes y profundas confesiones sobre su joven vida, donde a la vez habría revelado uno de los motivos que lo llevaron a terminar su relación con Selena Gomez.

Empecé a tomar drogas con frecuencia a los 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me convertí en un resentido, es un irrespetuoso con las mujeres, y estaba enfadado.

"Me volví distante hacia todo aquel que me quería y me estaba escondiendo tras el caparazón de la persona en la que me había convertido. Me ha llevado años apartarme de todas esas malas decisiones, de arreglar las relaciones y de cambiar los hábitos en ellas. Sentí que nunca podría dar marcha atrás".