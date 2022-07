Los mexicanos que se están apoderando de Hollywood con su talento

No cabe duda que los mexicanos cada vez más se está apoderando de Hollywood, pues ya es muy común verlos en las salas de cine haciendo películas a lado de estrellas como Angelina Jolie, Bruce Willis e incluso con Al Pacino, es por eso que te diremos quienes son los más populares.

Salma Hayek originaria de Veracruz, ha cobrado fuerza mundial desde que empezó hacer películas como Del Crepúsculo al Amanecer, donde su talento y belleza la convirtió en un icono a partir de ese filme, donde se hizo icónica por posar con una pitón en su cuello dejando en claro que le entra a todo tipo de papeles.

Eugenio Derbez también entra a esta lista, pues aunque empezó ya tarde y le ha costado bastante, hace poco fue ganador de un Óscar con la película CODA, dejando en claro que los sueños sí se cumplen, además también ha producido algunas películas donde han sido bien recibidas por el público quien ha seguido los pasos del actor mexicano desde que llegó a Hollywood.

Otra mujer que se ha convertido la sensación del momento por llevar a México por lo más alto en cuanto al cine es Eiza González, pues hasta hora lleva varias películas con mucho éxito, incluso algunos críticas consideran que es la Salma Hayek de los dos mil, pues tiene un ascenso muy parecido al de ella.

Demián Bichir también entra a esta categoría por filmes como The Grudge y Land, donde ha dejado el alma con sus papeles, pero eso no es todo, pues cada que puede menciona como ha sido su ascenso, el cual no ha sido nada facil, ya que la batalló duro algo digno de admirar por parte de sus fans quienes están fascinados por como fueron sus pininos en la industria.

Te puede interesar:

"Demian Bichir es un caballero, un día lo vi después de una obra de teatro y super super amable, igual Bruno y Odiseo. Ojalá puedas subir al volante a los Bichir", "Salma hayek buena actriz diva y belleza natural reconocida a nivel mundial", "Son muchos los mexicanos que han triunfado en Hollywood, por mencionar unos cuantos", escriben las redes.