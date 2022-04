"Los milagro existen", mamá de Christian Nodal tuvo un tumor maligno; despareció antes de operarse

La señora Cristy Nodal, mamá del cantante y compositor mexicano Christian Nodal, dio a conocer a través de las stories de su cuenta de Instagram, haber sido diagnosticada con un tumor maligno en el colon, por lo cual, debía someterse a una cirugía de emergencia. Sin embargo, tras unos estudios que se le realizaron antes de la operación, los médicos quedaron sorprendidos al percatarse que su colon estaba bien y el tumor ya no estaba.

La mamá de Christian Nodal manifestó que los milagros existen y agradeció a Dios por esta oportunidad de vida. "Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón".

Cristina Nodal comentó que estuvo un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. "Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato, pero jamás perdí la fe".

Antes de hacerme el último examen, miraron que por gracia de Dios, al revisar nuevamente, mi colon estaba en perfectas condiciones, dejando a los doctores atónitos.

Ante esto, los doctores manifestaron que se trataba de un caso entre mil. "Los milagros existen, gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano".

Asimismo, dijo que la única finalidad de compartir esto, era para dar testimonio de que Dios existe, "y es infinitamente bondadoso".

Cristy Nodal agradeció por todas las muestras de cariño.

La lucha de la mamá de Christian Nodal contra el cáncer

Desde hace unos años, Cristy Nodal lleva a cabo una lucha contra el cáncer. "En 2018 tuve mi primer batalla contra esta enfermedad, las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pase y todo lo que luche para estar bien", comentó en otra publicación en sus redes sociales.

Hace tres años comenzó a tener malestares en su estómago, pensando que el problema era su vesícula y unas hernias. En febrero del año pasado se sometió a una cirugía para extirparle la vesícula y operar las hernias, "pero mi problema con el estómago siguió".

Un año después, en febrero pasado, empezó a no tolerar la comida. Al mes siguiente su salud decayó, llegando al grado de no poder comer "absolutamente nada", por lo que se desnutrió y con anemia. Tras unos estudios, se le diagnosticó un tumor maligno en el colon.

"Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos, fue ahí donde se dieron cuenta de que ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy, empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías, a esto yo no le llamo suerte, a esto yo lo llamo un milagro de vida".

Leer más: "Ya estoy bien", Andrés García reaparece junto a su hijo Leonardo y habla sobre su estado de salud

Una de las personas que ha sido un gran apoyo en esta lucha, ha sido su hijo Christian Nodal. En uno de sus post en su feed de Instagram, mencionó que no importa que tan ocupado esté, siempre hace todo "por estar con nosotros en buenas y malas u cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia".