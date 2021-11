"Los milagros existen", las sentidas palabras de Itatí Cantoral ante la situación de Carmen Salinas

La actriz mexicana Itatí Cantoral inicia una etapa como empresaria, con el lanzamiento de una línea de ropa y accesorios con las frases de uno de sus mejores personajes, la malvada "Soraya Montenegro" que interpretó en la telenovela "María la del barrio". En la presentación que se llevó a cabo en la Ciudad de México, expresó su tristeza ante la ausencia de su mamá Itatí Zucchi, quien murió hace un año por complicaciones con el Covid-19, y la de Carmen Salinas.

La protagonista de la serie "Se rentan cuartos" y comadre de la cantante Gloria Trevi, manifestó que en su lanzamiento como empresaria tenía muchos sentimientos encontrados: "es un momento para mí difícil", expresó en referencia al fallecimiento de su progenitora y ante el estado de salud de Doña Carmelita Salinas, actriz de 82 años de edad que permanece en estado de coma natural.

Esta mujer que es como mi mamá, sé que los milagros existen, esperemos en Dios, sigamos rezando para que esté mejor.

Itatí Cantoral, ex esposa del actor Eduardo Santamarina (actualmente cónyuge de la también actriz de melodramas Mayrín Villanueva), resaltó que Carmen Salinas le demostró con su amor y cariño "a través de todo su arte, de sus películas, sus telenovelas y de Aventurera, la gran capacidad que tiene de ser mujer".

La actriz de telenovelas de 46 años de edad, externó que siempre estará agradecida con Carmelita. Recordó que hace muchos años, cuando tenía 19 primaveras, hicieron la adaptación para teatro de "Aventurera", la cual tiene gusto de decir que "la escribieron para mí, ella llegó y me dijo: 'no va a haber una Aventurera como tú'".

Además de apoyarla incondicionalmente con su carrera actoral, ha sido de gran apoyo para sus hijos, "quiero que salga del hospital lo antes posible".

Leer más: Carmen Salinas es operada con éxito mientras sigue en coma desde hace más de una semana

Itatí Cantoral mencionó que si la ex Diputada Federal no estuviera en coma, hubiese estado en la presentación de su línea de ropa: "estaría sentada aplaudiéndome, porque si hay una mujer que me ha impulsado para ser lo que soy ahora y lo que soy ahora como artista, se lo debo a Carmen Salinas".