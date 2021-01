Los millones que según ha ganado Galilea Montijo al ser de las consentidas de Televisa

Hace unos días varios portales de noticias publicaron los supuestos millones que Galilea Montijo tendría en su cuenta bancaria. Al parecer la conductora del programa "Hoy", uno de los shows de televisión de mayor audiencia en nuestro país, tiene una fortuna de dos millones de dólares. Asimismo se reveló que Pati Chapoy, titular del programa "Ventaneando" de TV Azteca, tiene un capital de 4.2 millones de dólares, por lo que ambas serían las conductoras de televisión mejor pagadas en México.

"¿Mejor pagada de qué? Depende contra quien lo digas", expresó Galilea Montijo en un reciente encuentro con varios medios de comunicación. La bella esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias manifestó que esas cifras que se manejan con respecto a la supuesta fortuna que tiene, son muy peligrosas. "No te lo digo por: 'ay qué miedo que lo digan', te lo digo porque no es cierto".

La conductora del programa "Pequeños Gigantes" resaltó que en dado caso de ser reales esos millones de dólares que tiene en el banco, se sentiría muy orgullosa, ya que lleva más de 20 años trabajando sin parar y que lo mucho o poco que tiene ha sido a base de su trabajo "y gracias a Televisa que me ha dado trabajo".

Asimismo Galilea Montijo está muy orgullosa de si misma, pues gracias a su trabajo ha podido darle muchas comodidades a su mamá, uno de sus grandes amores en esta vida. " Y de eso yo me siento muy orgullosa, pero de eso a las cantidades que manejan, 'ay mijo, ojalá, no estaría aquí'".

Leer más: Marisol González cuenta todo sobre su "enemistad" con Galilea Montijo

La también actriz nacida en Guadalajara, Jalisco el 5 de junio de 1973, confesó que muchas personas le han llegado a pedir dinero prestado, pensando que tiene millones en el banco, señalando que es una irresponsabilidad que ciertos portales publiquen este tipo de información, ya que la gente lo cree y es peligroso a su vez.

Porque hay gente que así lo cree, tú no sabes la cantidad de mensajes que tengo, de gente que me pide dinero prestado, que a mí me encantaría tener, pondría una casa de empeño. Gente que dicen: 'la Gali es re buena onda, a lo mejor me presta', me encantaría poder ayudar, pero a veces no se puede.