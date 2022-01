Los modernos looks de Mayrín Villanueva en la telenovela Si Nos Dejan

Mayrín Villanueva de 50 años de edad no deja de sorprendernos con su personaje de Alicia mujer empoderada que a lo largo de la historia a enamorado al público no solo con su personalidad, sino con los looks tan distinguidos que se carga, pues son dignos de un personaje de respeto, además se trata de la protagonista.

Cada uno de los looks están inspirados en una mujer moderna los cuales van desde vestidos rectos a la rodilla, así como cambios tipo sastre donde los pantalones tipo palazzos en color blanco hace que la artista se vea muy bien dentro de su personaje.

Los diseños a rayas muy de acorde a la temporada son otro de los aspectos que han notado sobre la imagen de Alicia quien siempre se ve radiante con sus ondas de cabello y maquillaje discreto como el que le gusta usar a Mayrín Villanueva en la vida real, ya que es amante de lo natural.

En otros outfits se le puede ver con vestuario de casa con los cuales se le ve muy cómoda como pantalones de vestir en colores neutros, las cuales combina con camisa de manga larga de botón dándole ese toque de matriarca dura y firme, pero a la vez vulnerable como se deja ver en la historia.

"Ella es una mujer de verdad, actúa como se debe, evita un show. @mayrinvillaneva yupiiiii", "Súper hermosa la novela ahora mismo la estoy viendo excelente trabajo todos @mayrinvillaneva", "La más hermosa. Mi gran actriz favorita, la amo y me encanta su personaje de Alicia linda y tierna", le escriben en redes.

Otra de las cosas que han denotado en las escenas de la actriz han sido los peinados los cuales también ha sido muy top, ya que se le han hecho recogidos, altos y el típico cabello suelto con el que siempre ha enamorado a sus seguidores.

Cabe mencionar que la telenovela es el remake de Mirada de Mujer, por lo que ha recibido muy buenas críticas, pero aseguran que la versión original sigue siendo la número uno para muchas generaciones aunque eso no le ha quitado el sueño a Mayrín Villanueva de seguir haciendo bien su trabajo.

