Los momentos más destacados de los Grammys a través de divertidos memes

La ceremonia de entrega de los Premios Grammy de 2021 fue sin duda el evento más comentado en toda la semana, y los memes no podían esperar para relatar lo que sucedió.

En los Grammys de este año, un sinfín de momentos se hicieron notar a lo largo de la premiación. Desde los vestuarios, las presentaciones, fallas técnicas durante la presentación de ganadores, entre muchos más, se destacaron.

Viviendo en plena era digital, las redes sociales jugaron un papel importante durante la ceremonia, por lo que en todo momento surgieron divertidos memes que hicieron resumen a lo que aconteció en la gala.

Fanáticos de diferentes artistas no pudieron contener su emoción y la expresaron con un gran sentido del humor. Por ello, te dejamos algunos memes destacables de la noche de los momentos más recordados durante toda la ceremonia.

Quien se llevó varias miradas y quien abrió con todo la noche fue Noah Cyrus. La hermana de la también cantante Miley Cyrus acudió con un peculiar vestido de alta costura que para muchos fue objeto de risas.

Y es que el llamativo modelito, según la opinión de muchos, hacía parecer que Noah Cyrus se presentó envuelta en las cobijas de su cama, algo muy acorde a la actual pandemia que obliga a los televidentes a quedarse en casa.

Noah Cyrus hizo la perfecta representación del look de pandemia yendo a los #GRAMMYs enrollada en la cobija �� pic.twitter.com/04PysxD9zg — adriana margarita (@alugosaez) March 14, 2021

noah cyrus indo pro grammy no pique do edredom moderno pic.twitter.com/NPK5LwtGTV — clementine �� harry winner (@arcticmocreep) March 14, 2021 estar sentada atrás de noah esta cañón��♀️ pic.twitter.com/YCxvFpk2qo — lily �� (@laurenwoah) March 15, 2021

No fue el único vestuario que llamó la atención, pues como es acostumbrado, los artistas sacan del closet sus mejores trapos para lucir en la alfombra roja, algunos vestidos con más sobriedad que otros.

Claro ejemplo es el de Harry Styles y Billie Eilish, quienes estuvieron cerca uno al otro dejando ver el contraste entre el alegre y colorido conjunto de él, y el estilo más oscuro y casi gótico de ella.

Harry Styles con sus Plumas junto a Billie Eilish vestida de negro. #GrammysTNT #Grammys pic.twitter.com/t24LMCWe6L — Matt Carpenzano�� (@Mattmusic10) March 15, 2021

Y hablando de Harry Styles, su victoria durante la ceremonia también generó reacciones, con sus fanáticas expresando su felicidad al ver a su ídolo ganar un premio en la noche.

También causaron gran expectativa y emoción Dua Lipa, Taylor Swift y Billie Eilish durante sus presentaciones, y la respuesta de los fanáticos se hizo escuchar de la forma más cómica.

TAYLOR, BILLIE Y DUA LE APLAUDIAN RE CONTENTAS pic.twitter.com/9wcbeOCeso — agus le llora a 5sos (@thingoldenlies) March 15, 2021

yo despues de las presentaciones de harry, billie, dababy, bad bunny, dua, bruno y taylor, una atras de la otra pic.twitter.com/EkNcml35nq — kia de river⚡︎ (@iLOUIST28) March 15, 2021 Todos después de ver a Dua Lipa,Harry Styles y a Taylor Swift: #GRAMMYs pic.twitter.com/DTTO6hmzqJ — Nadine�� (@Nadinelt2) March 15, 2021

Incluso Bad Bunny tuvo una divertida reacción al ver a Dua Lipa tomar el escenario, como lo podemos ver un video que un televidente alcanzó a grabar.

Bad bunny tripeandose la plena con la presentación de Dua>>>>>>>>>>>> pic.twitter.com/Tu1UU5yXUn — �� (@jonacfeth) March 15, 2021

Bad Bunny ganó el premio a mejor álbum latino contemporáneo, siendo el favorito del público para esa categoría, por lo que no era de extrañar que también colocaran su reacción a su victoria a través de memes.

A pesar de que el talento latino fue bien reconocido en la entrega de los Grammy, a los internautas les generó risa que Bad Bunny y Camilo estuvieran presentes, mientras que otro gran exponente de la música urbana latinoamericana no estuvo en la gala.

Maluma viendo que Camilo y Bad Bunny estarán en los #GRAMMYs y el no. pic.twitter.com/rXG5rxYevv — �� (@AnyersonAGonza1) March 14, 2021

Quienes también estuvieron ausentes, Lady Gaga y Ariana Grande, ganaron el premio a la mejor colaboración pop. Lady Gaga actualmente se encuentra en Italia grabando una película, y Ariana Grande no acudió por motivos desconocidos, aunque estuvo sintonizando la premiación, y se unió a los memes de la noche al encontrar divertido que su compañera en 'Rain On Me' estuviera dormida (por la diferencia de horarios) mientras se ganaban el Grammy.

Generó muchas risas también la reacción tardía de The Strokes, pues al estar conectados de manera virtual tardaron varios segundos en darse cuenta de que habían ganado el premio al mejor álbum de rock, dejando algunos momentos de silencio incómodo.

La reacción de The Strokes tras ganar el primer Grammy de su carrera es oro #GRAMMYs pic.twitter.com/fIVhxdvL3y — Alfredø (@AlfredGooner) March 14, 2021

