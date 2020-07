'Los nuevos mutantes'; sí se estrenará en cines y revelan nuevo tráiler

'The New Mutants' (Los Nuevos Mutantes), la próxima película de terror de superhéroes, basada en el cómic de Marvel Comics The New Mutants, producido por 20th Century Studios y distribuido por Disney, lanzó la nueva fecha y un adelanto de los primeros minutos del filme durante del evento de la Comic-Com At Home este jueves.

Esta película es dirigida por Josh Boone, quien también escribió el guion junto a Knate Lee, y es protagonizada por Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt y Alice Braga, mismos que estuvieron presentes en el panel de la Comic-Con.

La película ha sufrido muchos retrasos y malos comentarios en un comenzo, además llegaron a señalar que el filme tenía una maldición. Cuando Disney compró Fox también causó revuelo, sin embargo, todo esto quedó en el pasado, tras el anuncio de la nueva fecha de lanzamiento.

El estreno de 'Los Nuevos Mutantes' está previsto para el 28 de agosto de 2020 y será a través de la pantalla grande, y no en Disney+, la plataforma de streaming de Disney luego de los rumores que señalaban que sería así.

Director, guionista y actores de "Los Nuevos Mutantes" | Especial

La actriz Maisie Williams habló sobre su papel en la película y la diferencia con el personaje de Arya, a la que dio vida en la exitosa serie de Juego de Tronos.

"Estaba muy emocionada de interpretar a alguien como Rahne, porque siempre me he visto a mí misma siendo ese personaje. Creo ella se siente incómoda en su propia piel y quiere hablar sobre cómo se siente, pero siempre es muy ligera. Cuando interpretaba a Arya siempre tengo que tomar el mando en la habitación y ser realmente valiente y fuerte; es algo agotador y realmente no me siento así. Así que fue encantador interpretar a alguien como Rahne, quien está sentada, mirando y escuchando", explicó.

Así que esperemos que esta vez nada impida el estreno de 'Los Nuevos Mutantes' en la pantalla grande, que sería lanzada el 28 de agosto de este año, a pesar de la pandemia de Covid-19.