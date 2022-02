"Los océanos se están ahogando en plástico", el poderoso mensaje de BTS durante el Super Bowl

A través de su extraordinario y diverso repertorio musical, la agrupación surcoreana BTS habla sobre el amor propio, cómo enfrentar nuestras sombras y demonios internos, lidiar con un mal día y siempre con la esperanza de un mejor mañana, sobre lo que ARMY significa para ellos y mucho más. Asimismo, Bangtan Sonyeondan está comprometido a enviar un mensaje positivo no solo mediante sus canciones, sino también en cada una de las campañas en las cuales participan.

Una de estas es "Galaxy x BTS: Galaxy for the Planet", una campaña de Samsung (conglomerado de empresas multinacionales con sede en Seúl, Corea del Sur), en colaboración con Bangtan, en la cual los Idols lanza un poderoso mensaje en pro de los océanos, por un planeta más limpio y verde.

Dicho mensaje en pro de nuestro planeta, será transmitido durante los comerciales del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos.

Cabe mencionar que el ARMY, la fiel legión de fans de BTS, anhelan ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en el halftime show del Super Bowl, el partido final del campeonato de la National Football League (NFL). Pero por lo pronto, podremos verlos a través de esta campaña de Samsung.

Y aunque por lo general, los artistas que se presentan en el espectáculo del medio tiempo son estadounidenses, no se puede descartar que en un futuro, "Los chicos a prueba de balas" se apoderen de este magno evento con una épica presentación.

Si bien el spot de casi dos minutos de "Galaxy x BTS: Galaxy for the Planet" será transmitido a nivel internacional, recordemos que Samsung ya lo había dado a conocer a través de sus diversas plataformas digitales.

BTS alza la voz por un mejor planeta.

Durante el video, cada uno de los integrantes de BTS envía un mensaje usando pancartas, mientras se muestran imágenes de la contaminación de los mares. "Los océanos se están ahogando en plástico", manifiesta RM, líder de la banda. "Los animales marinos están sufriendo, es hora de un cambio", dice la misiva de Suga.

J-Hope nos dice que con "el poder de nosotros juntos", una pequeña acción puede convertir "una onda en una nueva ola", agrega Jin. Por su parte Jimin, invita a reconsiderar la vida útil de un productor.

"Recicle los plásticos destinados al océano y utilice envases más ecológicos", pide V, a lo que Jungkook reitera: "reutilice dispositivos antiguos para nuevos usos". Al final, todos los cantantes se unen en un claro mensaje: "trabajemos juntos por un futuro mejor", mientras aparece en imágenes un planeta cubierto de flores. No hay que dejar de mencionar que en el video, fue usada la versión "Over the Horizon" de Suga, el tema musical característico de Samsung.

Dichas imágenes y el poderoso mensaje de BTS, forman parte además, del lanzamiento de una nueva gama de teléfonos inteligentes y tabletas Galaxy que, de acuerdo con la compañía, están hechos con "redes de pesca desechadas reutilizadas en el océano".

Leer más: ¿Qué dice "Stay Alive" con Jungkook de BTS, canción producida por Suga y del OST de 7Fates: CHAKHO?

En un comunicado de prensa, la compañía prometió que por ahora y en el futuro, se compromete a incorporar los plásticos del océano en todos sus productos, comenzando con los dispositivos que se lanzaron recientemente.