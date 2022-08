Los outfits de Taylor Swift y BLACKPINK se roban todas las miradas en la alfombra negra de los MTV VMAs

Estados Unidos.- Se celebran desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, los premios MTV Video Music Awards, una ceremonia repleta de presentaciones increíbles, momentos memorables e invitados de lujo.

Previo al inicio de los premios de MTV se pudo vivir la emoción de la Alfombra Negra, un momento clave para sus fanáticos, tanto presentes como quienes los ven a distancia, pues se espera ver a sus artistas favoritos.

Distintos famosos invitados, algunos nominados, otros para presentarse en vivo, hicieron su paso por la alfombra previo al arranque oficial, conquistando a todos y ofreciendo entrevistas sobre su participación, sus atuendos y de más.

Quienes lograron robarse todas las miradas fueron BLACKPINK y Taylor Swift, la agrupación femenina de K-Pop desfiló por primera vez por la Alfombra Negra y lo hizo con atuendos de lujo, mientras que la artista estadounidense hizo una aparición sorpresa.

BLACKPINK paralizó a todos al aparecerse en la Alfombra roja de los Video Music Awards, las cuatro integrantes luciendo fenomenal en color negro, atrayendo así todas las miradas del público.

Lisa sorprendió con un bodysuit, el cabello suelto y una cadena que adornó su pecho y abdomen. Jisoo encantó con un vestido digno de una princesa de color negro, encaje y figuras de flores en éste, así como una media cola y diferentes accesorios.

Por otra parte, Jennie sorprendió con un atuendo más descubierto, una falda y top que enaltecieron su figura, el cabello recogido y menos accesorios. Finalmente, Rosé impactó al utilizar un corto vestido de cuello alto y mangas largas, usando el cabello medio recogido y un moño negro.

Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé durante su paso por la Alfombra Negra de los VMAs. Foto: EFE

Por otra parte, Taylor Swift logró paralizar a todo el mundo haciendo una apariencia sorpresa durante la ceremonia. No sólo su presencia atrajo todas las miradas también su atuendo, pues vistió con un vestido de cadenas que cubrió pocas partes de su cuerpo, mientras debajo utilizaba una prenda en color nude para simular el efecto.

Taylor Swift arrasando con todas las miradas en los VMAs. Foto: EFE

El atuendo ha estado dando bastante sobre qué hablar, debido a que muchos de sus seguidores aseguran que es una pieza clave para su siguiente re-grabación, pues creen que se trata de un homenaje hacia su video 'Look what you made me do', del disco "reputation", lanzado en 2017.

