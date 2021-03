Los outfits de las hijas de Inés Gómez Mont, lucen como unas princesas

Inés Gómez Mont compartió en su cuenta de Instagram una adorable fotografía junto a sus hijas Inesita y María, donde podemos apreciar a madre e hijas luciendo el mismo outfits y en verdad se ven divinas. De acuerdo con la conductora de televisión, usaron el mismo vestuario a petición de su primogénita Inesita. Se trata de unos atuendos en tono blanco, con estampados en forma de hojas color verde. Muchos de los fans de la ex conductora del programa "Hoy" de Televisa, la felicitaron por vestir a su hija mayor acorde a su edad.

"A petición de Inesita, hoy las tres nos vestimos iguales, feliz sábado", expresó Inés Gómez Mont en su post en Instagram que tiene más de 76 mil likes. Varias personas reaccionaron con mucho amor al ver esta fotografía de Inés junto a sus hijas, entre ellas una de sus mejores amigas y comadre Galilea Montijo, quien reaccionó con varios emojis de la carita con corazones en sus ojos. "Te amo Galilea", le respondió Inés.

Andrea Legarreta también publicó varios emojis similares a los de Galilea Montijo, a lo que Inés Gómez Mont respondió: "besos amiga ❤️". Así como sus ex compañeras del show matutino "Hoy", muchísimos de sus seguidores se enternecieron con la fotografía que publicó.

"Hermosas", "siempre tan bellas las tres, en general tienes una bella familia y es muy bonito verlos a todos (más en estos tiempos) y tu dedicación a tus peques, siempre reflejan nobleza y alegría", "Inesita está enorme", "trío de guapas", "muy bonitas", "hermosas bendiciones", "ah que bonita María, esta cada día más hermosa claro, sin demeritar a Inesita que es otra muñeca" y muchos más.

Una de las fans de Inés Gómez Mont, de nombre Fernanda, le escribió que le gustaba mucho como vestía a su hija Inesita, "sigue viéndose como niña y no como ahora que no parecen niñas, si no adolescentes. Claro respeto a cada persona con sus preferencias de como vestir y educar a los hijos". Ante este comentario, la ex conductora del programa "Ventaneando" de TV Azteca manifestó:

Ella (Inesita) es la que nos viste a nosotras jajajaja ama que nos vistamos iguales ❤️.

En otro post en su feed de Instagram, donde mamá e hijas lucen el mismo outfit, les dedicó estas emotivas palabras a sus hijas: "siempre seré su compañera de vida, que nunca nos falten las risas". Asimismo compartió con sus fans que los atuendos que usaron son de la marca P de Palma. "Para todas las mamás que me preguntan donde conseguí la ropa de las tres igual, es de P de Palma, yo también sufro para conseguir de las tres iguales. Mandan a México la ropa".

De acuerdo con el portal en internet de esta línea de ropa, están ubicados en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos). "Tenemos una cuidada selección de ropa de playa y accesorios que representan el ambiente tropical de Miami; apoyamos a diseñadores independientes, artesanos y moda sostenible. Con un toque terrenal, nuestra misión es brindar a nuestros clientes piezas únicas y exclusivas de los creadores más talentosos de América Latina", se lee en el portal web de P de Palma.