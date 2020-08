Los personajes que inmortalizaron a Édgar Vivar en El Chavo del 8 y en Chespirito

"El Chavo del 8" es uno de los programas de la televisión mexicana, más exitosos de todos los tiempos. Su éxito no solo se dio en México sino en muchos países de Latinoamérica. Cada uno de los actores supieron ganarse al público de diferentes edades con cada uno de los personajes que interpretaban. Por ejemplo, Édgar Vivar al día de hoy sigue siendo admirado y recordado por sus personajes.

Édgar Vivar, originario de la Ciudad de México, es egresado del Centro Universitario de Teatro, comenzó su carrera de actor teatral en 1964. También en Licenciado en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1970 cuando ejercía su profesión como médico, fue llamado por Roberto Gómez Bolaños para formar parte de su programa "El Chavo del 8", show de la televisión mexicano donde inmortalizó a dos muy queridos personajes: El Señor Barriga y a su hijo Ñoño.

Quien no recuerda a Zenón Barriga y Pesado, mejor conocido como El Señor Barriga, dueño de la buena vecindad que no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Como olvidar todas aquellas ocasiones cuando al llegar a la vecindad a cobrar la renta, era recibido por un fuerte golpe de El Chavo del 8, pero claro, era sin querer queriendo. Y no podemos dejar de mecionar a Don Ramón, quien le quedó a deber más (pero mucho más) de 14 meses de renta.

Don Ramón le quedó a deber más de 14 meses de renta a El Señor Barriga.

Otro de los personajes de Édgar Vivar en El Chavo del 8 era Ñoño, hijo de El Señor Barriga quien en repetidas ocasiones fue blanco de las burlas de sus amigos de la vecindad, por su condición física. Este personaje fue creado por el mismo Édgar Vivar. Hace un tiempo dijo que El señor Barriga y su hijo Ñoño son la misma persona, ya que El Señor Barriga fue como Ñoño cuando niño y Ñoño de grande será como El Señor Barriga.

La Chilindrina y El Chavo, constantemente se burlaban de Ñoño.

En el programa Chespirito, donde Roberto Gómez Bolaños presentaba diversos sketches, con su peculiar toque de humor (por algo fue llamado "El Genio del Humorismo"), el actor Édgar Vivar inmortalizó al Botija, un ladrón en Los Caquitos, amigo del Chómpiras, casado con La Chimoltrufia. Como olvidar las cachetadas que el Botija le daba al Chómpiras, siempre que este "metía la pata" o hacía un comentario que no era de su agrado.

El Chómpiras y El Botija.

Aunque estos son los tres personajes más recordados de Édgar Vivar, no hay que olvidar que en ocasiones interpretaba a Doña Ramona o Doña Jamona, la mamá del Botija. Asimismo en Chespirito interpretó a El Marshall, El Profesor Delgadillo o a un detective (estos dos últimos en sketches de El Chapulín Colorado).

La Chimoltrufia junto a su suegra, Doña Jamona.

Édgar Vivar abandonó la serie Chespirito en 1992, ya que su sobrepeso le había causado problemas cardiovasculares. Luego enfrentó un problema glandular que lo llevó a aumentar más de peso. Se internó en una clínica para adelgazar y luego, gracias a un continuo tratamiento médico, logró bajar 42 kg, lo que le salvó la vida. Siguió viajando por países donde los shows de Chespirito se mantienen en televisión.

En su cuenta de Twitter Édgar Vivar suele compartir bellos recuerdos llenos de añoranza, de sus amigos de El Chavo del 8, fotos inéditas del elenco y más. Anteriormente publicó una fotografía de Ramón Valdés en su juventud, imagen que enterneció fans de la serie que fue lanzada en la televisión en 1971. "Del baúl de los recuerdos, Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo", escribió el actor en su publicación.

Uno de los tantos recuerdos que comparte Édgar Vivar en sus redes sociales. Foto: Twitter @varedg

Cabe mencionar que el comediante también ha sido actor de doblaje de películas de Walt Disney y Pixar como Ratatouille, donde prestó su voz al chef Auguste Gusteau, y Up: una aventura de altura donde hizo la voz del perro Dug. Además de México, a trabajado en varios proyectos de televisión en países como Brasil, Venezuela, Bolivia y Chile.

