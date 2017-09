Los famosos que han sido bloqueados por Donald Trump

Si por algo se ha caracterizado la presidencia de Donald Trum es Estados Unidos, es por lo controversiales que resultan sus tuits. Es obvio que el mandatario maneja directamente su post esta esta red social y falta de "filtro" le ha provocado verse involucrado en frecuentes polémicas.



El asunto es que Donald no practica aquello de "el que se lleva se aguanta" porque cada vez que algún tuit en respuesta a los suyos no le parece, termina por bloquear al respondón obviamente hay una gran cantidad de periodistas incluidos en la lista de las personas que ya no tienen acceso a la cuenta del presidente, además de muchos ciudadanos de a pie, pero también resultan que uno que otro famoso del espectáculo se le ha atravesado en el camino.

We are building our future with American hands, American labor, American iron, aluminum and steel. Happy #LaborDay! pic.twitter.com/lyvtNfQ5IO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de septiembre de 2017





De acuerdo con el diario Boston Globe, Donald bloqueó a la actriz Angelina Belcamino por una trivialidad de como criticar sus habilidades en el golf, y al médico Eugene Gu por sus frecuentes críticas a la mala gramática en sus tuits. En este contexto no resulta tan extraño que más de una celebridad haya caído de sus gracias. Aquí algunos de ellos.



Donald Trump/AP

El autor de numerosas telenovelas de terror, entre ellas las muy populares Carrie, Eso y el Resplandor. King no ha ocultado su aversión por el mandatario ni ha escatimado sus críticas hacia su administración lo que le costó que el presidente lo bloqueara. al respecto, Kign tuiteo en junio de este año: "Donald Trump me bloqueo de su cuenta de Twitter.

Una publicación compartida por Stephen King (@stephenking) el 11 de Nov de 2014 a la(s) 9:17 PST



"Tendré que suicidarme". la decisión de Donald pudo haber sido motivada por los tuits como el siguiente "Los demagogos populistas como El Que No Debe Ser Nombrado no son nimguna novedad; lean Zona muerta publicada hace 37 años".



Cuando King hizo público el que Trump lo había bloqueado, la autora de la saga Harry Potter, J.K Rowling tuiteo en respuestas: "No te preocupes, te mandaré sus tuits por mensaje directo".



La hermosa modelo, esposa del cantante John Legend y madre de Luna, la bebita de ambos es una de las recientes famosas en la lista negra de Trump. Teigen ha sido muy criticada con Trump "desde hace nueve años" según sus propias palabras, mucho antes de que el hombre de negocios se convirtiera en presidente. ¿Cuál fue entonces el tuit que provocó que finalmente Trump tomara la decisión de bloquear a la conductora de Lip sync battle y de FABlife?.



En julio de este año Trump posteo un tuit quejándose de que inclusive republicanos que "se habían montado en su espalda" para obtener popularidad, ahora le daban la espalda a este tuit Chrissy respondió: "Lol(riéndome en voz alta) a nadie le caes bien" después de postearlo fue bloqueada.

Una publicación compartida por chrissy teigen (@chrissyteigen) el 5 de Ago de 2017 a la(s) 1:23 PDT



Al respecto Chrissy tuiteo con la captura de pantalla, en la que se ve el anuncio de que fue bloqueada: "Después de nueve años de odiar a Trump, decirle que a nadie le cae bien fue la gota que derramos el vaso"



Rosie y Donald Trump han sido enemigos encarnizados por años. En 2006 la comediante y conductora declaro: "Trump no es un hombre de negocios que se hizo de la nada" "es un merolico". Dejo a su primera esposa, tuvo un affaire del que resulto una hija y sin embargo es la brújula moral de chicos de 20 años (haciendo referencia al popular reality que protagonizaba el empresario, El Aprendiz). Crece de una vez, Donald".

throw back sunday #FAMILY Una publicación compartida por Rosie ODonnell (@rosie) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 12:55 PDT



En respuesta Trump dijo a la revista People, en referencia a que O'Donnell había asegurado que Trum estaba en bancarrota "No puedes ir por la vida haciendo declaraciones falsas. Rosie lamentará haber dicho esas palabras. Lo más probable es que la demande por sus difamaciones y será muy divertido. Rosie es una perdedora, una verdadera perdedora. Me estoy saboreando el quitarle mucho dinero a la linda gordita de Rosie."

#whatsreal #allWOMENbleed #removehimfromoffice #saveamericafromtrump Una publicación compartida por Rosie ODonnell (@rosie) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 10:59 PDT





Por lo tanto, era de esperarse que Trump la bloqueara eventualmente lo cual finalmente ocurrio el pasado mes de julio. Al respecto Rosie tuiteo junto una captura de pantalla con el anuncio de que había sido bloqueada "Awww lo entiendo es muy duro leer verdad... pobre bebé lo entiendo Don, cuídate amigo #Bloqueda"



A la actriz Marina Sirtis quien hace el papel de la comandante Deanna Troi en Stark Trek: The Next Generation, le quedó muy claro que Trump sigue muy de cerca los tuist que recibe, pues el 8 de mayo de este año a las 8:55 horas tuiteo:¡@realdonaldtrump amenazando con ir a la guerra para distraer la atención del Russiagate! ¡Dispuesto a dejar que nuestros chicos mueran para salvar su triste trasero! seis minutos más tarde-a las 9:01- la actriz tuiteaba: ¡He sido bloqueada por nuestro presi!

Sisters under the skin Una publicación compartida por Marina Sirtis (@the_real_marina_sirtis) el 13 de May de 2017 a la(s) 9:32 PDT



La cantante y activista política fue bloqueada por el presidente de Estados Unidos por postear un GIF del papa Francisco. En el GIF se puede ver al Papa en una mirada de desprecio al mandatario. Holly le añadió un texto que decía: "Así es como el resto del mundo te ve" poco después fue bloqueada de la cuenta del mandatario.



Sin embargo, la creadora de la "marcha de la verdad" según CNN se ha unido al grupo llamado bloqueados por Trump donde los miembros cuentan sus historias orgullosamente respecto a los motivos por los cuales fueron rechazados. Algunos de ellos, incluida Holly según una nota publicada por El Universal están demandado a Trump pues el comparte información oficial en su cuenta por lo tanto de acuerdo a los demandantes deber ser publica y accesible a todo el mundo.

