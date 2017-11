Los premios Grammy son una mafia: Cristian Castro

El cantante Cristian Castro, en entrevista desde Argentina, señala que los premios Grammy son una mafia, y agrega que son algo así como copia de los gringos y que deberían de ser originales; reprueba que cada año galardonen a los mismos artistas.

Durante una videoconferencia desde Argentina, Cristian Castro confesó que reprueba totalmente, los premios Grammy como lo hace la también cantante, Yuri.

"Estoy de acuerdo con Yuri, a mí no me gustan los Grammy' s, nunca voy a ir a los Grammy' s, nunca los veo" ratificó Castro a uno de los reporteros que le cuestionó por la declaración de la jarocha tiempo atrás refiriéndose a la premiación.



De la misma manera, señaló que le molesta la premiación porque año con año se presentan las mismas personalidades y la calificó como una "mafia".

Afirmó que no debería de haber una versión para Latinoamérica porque es poco original y pidió "dejar de copiar a Estados Unidos".

En distintos portales de noticias se reporta que el intérprete de "Gallito Feliz" confirmó que se presentará el 9 de diciembre en el Auditorio Nacional con su gira 2017, ya que se cancelaron por los sismos de septiembre pasado, de la misma manera señaló que se estará presentando en Monterrey Guadalajara y Querétaro.





Para finalizar la entrevista confirmó, que se presentará en el centro de espectáculos "Mundo Imperial" en Acapulco, Guerrero el 31 de diciembre completamente gratis para los que visiten el puerto para el cierre del año.

TE PUEDE INTERESAR.

Los narcos siempre me han tratado bien: Espinoza Paz

El cantante contó como es que los narcotraficantes lo contacta

Por:El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- (EL UNIVERSAL).- El cantante Espinoza Paz dijo que los narcotraficantes para los que ha cantado siempre lo han tratado bien.

Paz detalló en una entrevista para el programa "Al Punto" con Jorge Ramos, cómo es que lo contactan y el hecho de tener que aceptar siempre que eso ocurre.

"¿Cómo sabes si un narco te está pidiendo que vayas a una fecha? Toques para los 15 años o para la esposa", le preguntó Ramos.

"No, pues te hablan. Tienes que decir que sí porque si no, tienes que ir de todas maneras", respondió Paz, quien añadió: "Yo no sé por qué la gente se asusta, es bien sencillo: yo divierto a las personas, mi trabajo es la música, pero también hay doctores que se los llevan a fuerza.