Los problemas que se llevó Sergio Mayer por actuar como Enrique Peña Nieto en La Dictadura Perfecta

El actor y actualmente diputado Sergio Mayer reveló que actuar en la película ‘La Dictadura Perfecta’ le atrajo algunos fuertes problemas, especialmente con su familia.

Para dicha cinta, estrenada en 2014, Sergio Mayer había interpretado un personaje evidentemente inspirado en el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, aunque no se le menciona por su nombre y el actor se niega a admitirlo.

En un video con El Escorpión Dorado, Sergio Mayer recordó algunos problemas que tuvo debido a esta interpretación, mencionando que hubo un tema muy fuerte con su suegro, el fallecido empresario Jaime Camil Garza.

Problemas familiares

“Te voy a decir donde tuve un p*do familiar, y poca gente lo sabe, cuando hice la película de ‘La dictadura perfecta’”, dijo Sergio Mayer, interrumpido por el Escorpión Dorado quien insistía en que su papel era el de Peña Nieto, por las similitudes en contexto y caracterización, con el famoso copete. “Fui un presidente, no fui Enrique Peña Nieto”, respondió.

“Cuando le dije a mi suegro, le platiqué que me habían invitado a hacer la película, le dije: ‘Fíjate que me invitaron a hacer esta película’ y le dije de qué se trataba, me pidió que no la hiciera porque él era muy amigo de Enrique Peña Nieto".

Pese a que su suegro se lo pidió, Sergio Mayer insistió en hacer la película, lo que derivó en un pleito familiar muy fuerte.

“Me dijo ‘Es mi cuate y no está padre que lo hagas por esto y por esto’, y le dije ‘¡Híjole! perdón, pero la voy a hacer…”

Lo corrieron de Los Pinos

Sergio Mayer aseguró que luego del estreno de la película, nunca recibió una llamada de Enrique Peña Nieto, pese a que se comentaba que el ex presidente se había molestado por ella. Pero algo que recuerda muy bien fue aquella ocasión en que lo echaron de Los Pinos:

“Fíjate que nunca me habló, pero un día me sacaron de Los Pinos. Yo siempre fui activista social, no activista político, y siempre fui vocero de derechos de los niños en el Senado, desde hace 15 años”, dijo.

Resulta que el actor había sido requerido para asistir a un acto oficial en representación de una fundación, y aunque confirmó asistencia y pasó el primer filtro de seguridad, al ingresar le pidieron retirarse.

“Iba yo con la presidenta de la fundación, y cuando entro llega un ‘wey’ que ahora es senador, no te puedo decir el nombre, se me para enfrente y me dice: ‘Perdón, pero es que no hay lugar para Sergio Mayer’”.