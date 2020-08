Los recuerdos en fotos de Alicia Machado cuando fue electa Miss Venezuela y Miss Universo

México. Alicia Machado comparte con sus fans algunos de los recuerdos en fotos de cuando fue electa Miss Venezuela y Miss Universo. La bella, quien ahora es actriz y cantante, se pone sentimental en Instagram al publicar una imagen en la que aparece ella años atrás en uno de los muchos momentos agradables que vivió en su etapa de reina de belleza.

Tras buscar echarle "una miradita" al baúl de los recuerdos, Alicia Machado encuentra una imagen suya que fue tomada en 1996, cuando recién había ganado el Miss Universo; luce sonriente al lado de un beisbolista y según escribe ella fue tomada en Atlanta, Estados Unidos, donde estuvo de visita.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En un evento #1996 #Atlanta! Que Tiempos. Bendiciones y los momentos quedan grabados en el alma ! Siempre Orgullosos de Representar a nuestro país ! Una gala para ayudar en la educación de muchos niños #venezuela Y Nos Acompaña el encantador #BobGoen en ese entonces El Conductor del certamen #missuniverse salidos regards", escribe la famosa.

Foto de Instagram

¡Qué foto tan emocionante!", "Preciosa antes y preciosa ahora", "¡Increíble ver tantos recuerdos y tanto orgullo en una sola fotografía!", "Demasiado hermosa Alicia", le expresan a Alicia algunos de sus fans en Instagram.

Alicia Machado Fajardo es originaria de Maracay, Estado Aragua, Venezuela (1976) y tras haber ganado Miss Universo 1996 pudo hacer carrera como actriz, cantante y modelo; ganadora del Miss Venezuela 1995 representando al Estado Yaracuy, luego obtuvo el título de Reina Mundial del Café en 1996 y posteriormente se coronó como Miss Universo 1996.

Foto de Instagram

Se recuerda que el reinado de Machado fue bastante polémico, ya que Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos y dueño del Miss Universo en aquellos años, la obligó a hacer ejercicio en 1997 frente a fotógrafos y camarógrafos en Nueva York, ya que consideró que estaba pasada de peso. Tal hecho la hizo súper famosa.

Alicia Machado ha actuado en telenovelas como "Samantha" (1998), "Infierno en el paraíso" (2000), "Amor sin maquillaje" ( 2007), "Una familia con suerte" (2011), "Lo imperdonable" (2015) y más recientemente "La ley del corazón" (2017); además formó parte del reality show "La granja de los famosos" en España.

Según información en Wikipedia, Alicia se convirtió en la primera Miss Universo de la historia que realizó una sesión fotográfica apareciendo en la portada y posando desnuda para la revista Playboy, primero en la edición mexicana15 en febrero de 2006 y luego en 2007; dichas fotos se las dedicó a Donald Trump.

Alicia sorprendió al declarar que votará por Donald Trump

Alicia Machado sorprendió hace unos días al declarar que votará por Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, y todo porque no le gusta Joe Biden. “Este año voy a votar por él. Porque necesitamos carácter, el mundo está hecho un desastre y aparte de eso no me gusta la otra opción, punto”, dijo.

En entrevista con el programa de YouTube "Chisme No Like", Alicia fue cuestionada acerca de libro "Viva Trump", en el cual Guille Magaña, su autora, la acusa de ser parte de un supuesto complot en 2016 para dañar la imagen de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

Que venda muchos libros, ella va a escribir y van a escribir muchas más personas que obviamente el señor (Trump) tienen sus seguidores y gente que lo ama como persona”, comentó Machado.

Y en el mismo espacio de "Chisme No Like" Machado opinó acerca de que dará su voto a Trump, el hombre que la obligó públicamente a hacer ejercicio por haber subido de peso tras ganar el concurso de belleza en 1996.

Puedes leer: Los vestidos de terciopelo de Ana Bárbara que le marcan su escultural figura