Los regalos que Dulce María conserva de su ex novio Memo Ochoa y que todo fan del América quisiera

Leer más : Toni Costa pone en su lugar a haters; fue criticado por no luchar por Adamari López y tener novia

La intérprete manifestó que no estaba en su mejor momento, al experimentar mucha soledad por los conciertos de RBD, "y de pronto llegó alguien que era exitoso, soñador, entusiasta, buen chavo, sano, nos conocimos y a los cuatro días ya éramos novios".

"No creo que sea tan bueno guardar cosas así, porque ya abrí otro ciclo de un matrimonio en el cual estoy súper enamorada y por respeto a mi marido".

El presentador de televisión, quien formara parte del recordado show "Otro rollo con Adal Ramones", le preguntó a Dulce María si guardaba algunos de los regalos que Memo Ochoa le dio durante el noviazgo que sostuvieron. La también cantante de 36 años de edad, reveló que aún conserva algunas playeras del América que usaba su ex .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.