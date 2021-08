"Los reos me dicen el jefe actor", el mensaje de Héctor Parra desde el Reclusorio Oriente de la CDMX

Daniela Parra, hija mayor del actor Héctor Parra, llevó a cabo una venta de tamales para obtener ingresos y poder ayudar a su padre, quien permanece desde hace dos meses en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde enfrenta un proceso legal por supuesto abuso sexual.

Héctor Parra se comunicó con su hija Daniela (fruto de la relación amorosa que tuvo el actor con Erika Martínez), vía telefónica durante la venta de tamales y ante los medios de comunicaciones contó cómo es tratado dentro del reclusorio. "Los reos, los custodios están conmigo, los mismos custodios me dicen: 'señor Héctor usted no tiene que estar aquí adentro', es evidente la gran mentira y bajeza que se está haciendo aquí".

El histrión no pierde ese humor que lo caracteriza y a manera de broma, expresó: "los reos me dicen el jefe actor".

Héctor Parra fue detenido en junio pasado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por supuestamente haber abusado sexualmente de Alexa, hija que tuvo con la actriz de telenovelas Ginny Hoffman. De acuerdo con la versión de la presunta víctima, su padre abusó de ella cuando era una niña.

El actor manifestó durante la llamada con su hija Daniela Parra, que el juez en algún momento le hizo saber que no estaba preso y no sería sentenciado, solamente sería investigado. "La realidad de las cosas es que me tienen preso, estoy preso aunque le pongan nombres muy elegantes, quiero confiar en la justicia y espero que así sea".

Al parecer Alexa estaría siendo manipulada por su mamá Ginny Hoffman, quien tuvo una relación amorosa con Héctor Parra durante ocho años.

"A Alexa le digo lo que le he dicho desde un principio, que por favor toque su corazón, yo sé que esa una niña buena, sé que está manipulada, que está sufriendo y le digo que de verdad la amo, la perdono, porque sé de dónde viene esto, son años de manipulación en mi contra y la están utilizando", resaltó Héctor Parra.

Leer más: ¿Quién es Jade Ewen, la actriz que será Mariah Carey en Luis Miguel, la serie, tercera temporada?