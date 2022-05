Los romances que Verónica Castro tuvo con Omar Fierro y Adolfo Ángel y el por qué terminó con ellos

México. Verónica Castro es una de las actrices mexicanas más bellas dentro del mundo del espectáculo y años atrás tuvo como parejas sentimentales al actor Omar Fierro y al músico Adolfo Ángel, "El Temerario".

En los años ochenta Verónica Castro y Omar Fierro protagonizaron uno de los romances más sonados en el mundo del espectáculo mexicano y en los años noventa ocurrió lo mismo cuando ella se relacionó sentimentalmente con Adolfo Ángel, "El Temerario".

Omar Fierro y Verónica Castro protagonizaron la película Dios se lo pague, en 1990, año en el que ambos ya eran pareja, y también la telenovela Mi pequeña Soledad, la cual se transmitió por canal 2 y en ambas producciones él fue el galán de ella.

Dios se lo pague y Mi pequeña Soledad fueron dos grandes éxitos en las carreras de Verónica y de Omar, puesto que los proyectó nacional e internacionalmente y les dio mucha fama como pareja que eran en la vida real y en la ficción también.

Verónica Castro. Foto de Twitter

En declaraciones al programa Miembros al aire, Omar Fierro declaró meses atrás que cuando tuvo su relación con Verónica la pasaron muy bien, fueron felices y ella ha sido una de las mujeres más bellas que ha tenido a su lado.

Cuando Omar y Verónica trabajaron en dichos proyectos ella tenía 38 años de edad y él 26, recordó también, pero la diferencia entre sus edades no fue motivo para que terminaran su romance lo reveló él, jamás los ha dicho ni los dirá.

Omar Fierro lleva 40 años de carrera, forma parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y ha trabajado en México, Colombia Estados Unidos y Perú, entre otros países.

Fierro está vigente en el mundo de la televisión y teatro de México y recientemente intervino en la telenovela Mi Fortuna es Amarte, en la que interpretó a un villano.

Y en los años noventa Verónica Castro tuvo otro romance con el músico zacatecano Adolfo Ángel, integrante del grupo musical Los Temerarios, incluso él le produjo uno de sus discos. Juntos viajaron y hasta ella lo tuvo como invitado en uno de sus programas de variedades que conducía en la televisión por aquellos años.

Verónica y Adolfo Ángel no confirmaron su romance abiertamente, pero en muchos lados se dejaban ver juntos y muy enamorados, incluso él le compuso a ella una canción que le dedicó en el programa al que ella invitó y se llama La mujer que soñé.

“Dejame decirte que yo nunca en la vida he cantado y tú me has inspirado para que cante, te traigo un regalo, lo hice especialmente para ti, te agradezco muchísimo, gracias a Dios por haberte conocido y esto es para ti”, le dijo Adolfo a Verónica durante una entrevista en el program Y Vero América Va, el cual se transmitió durante 1993.

Nunca se supo exactamente por qué terminaron su relación Verónica Castro y Adolfo Ángel, pero ella declaró hace tiempo en el programa de Susana Giménez que nunca quiso casarse "porque no soy pelotuda. No me gusta gastar plata en ellos."

Verónica Castro, de 69 años de edad, tuvo otras relaciones antes que estas con el fallecido Manuel "El Loco" Valdés, con quien tuvo como hijo a Cristian Castro, y con el actor Enrique Niembro, padre de su segundo hijo Michelle, pero de los motivos por los cuales terminó tanto con ellos, como con Omar Fierro y Adolfo Ángel, jamás ha hablado hasta ahora.