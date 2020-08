Los románticos besos entre Belinda y Christian Nodal de los que todos están hablando

México.- La tarde de este lunes, el cantante de regional mexicano Christian Nodal no resistió mantener su romance en secreto y compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video en el que se les puede apreciar a él y Belinda de lo más románticos a borde de un yate en una marcha en una playa de ubicación desconocida hasta ahora.

En el video se les ve de lo más acarmelados el uno con el otro, demostrando que, pese a los rumores que circulan en Internet de que es solamente publicidad para "La Voz Azteca", lo que hay entre ambos es un gran amor, tanto que decidió hablar un poco de su relación, "destapando" la apasionada "publicidad" que tiene con Belinda.

Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop ��. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor", fue lo que compartió el joven sonorense de 21 años.

Mientras se le veía a los coaches de "La Voz Azteca" derrochando amor en el video, sus fanáticos no tardaron en llenar de positivos comentarios para la pareja, pues están fascinados con esta relación, la cual nació de un buen compañerismo profesional durante las grabaciones del programa de talentos de TV Azteca, e incluso, invitan a todos los que hablan mal, que dejen de opinar sobre el romance y no se metan en donde no les corresponde.

Christian Nodal habla sobre su romance con Belinda

En una reciente entrevista del cantante con "Sale El Sol", reveló cómo ha sido el romance con la intérprete de temas como "Bella Traición", "Dopamina" y "Amor a primera vista", el cual describe como "una experiencia totalmente diferente".

Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días", detalló.

Belinda y Christian Nodal. Foto: Instagram

Asimismo, comentó que el primer encuentro entre él y la actriz española fue durante una entrega de premios, pero solo se trató de una simple amistad. "Estuvo loco, habían pasado unos premios que ahí fue el primer contacto, como amistad, y luego en La Voz", dijo.

Sobre la locura que se ha desatado en redes sociales, Christian Nodal aseguró que toma con humor todos los memes y reacciones que han surgido en torno a su relación con Belinda. "Yo tengo un amor grande por los memes, me hacen el día, vi varios, no estaba acostumbrado, pero es cosa que siempre pasa…", dijo.

Belinda y Christian Nodal confirman su noviazgo

Recientemente, la cantante Belinda y Christian Nodal confirmaron que tienen una relación, y fue justo él quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales con unas fotografías en donde posa con la actriz desde un yate muy amorosos y lo acompañó con un simple, pero increíble "Te amo".

Cabe mencionar que estos dos cantantes comparten créditos como "coaches" en La Voz Azteca, de TV Azteca, en donde se habían dejado ver muy indiferentes entre ellos, llegando a hacer rumores de que no se caían muy bien, pero algunos creían que era porque se gustaban, y al parecer sí fue así, tras fuertes rumores, hoy se confirmó que andan.

Así fue la confirmación del romance entre Belinda y Nodal. Foto: Instagram

