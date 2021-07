Los rumores eran ciertos, Sandra Echeverría confirma que padeció rara enfermedad: "ya la matamos"

En un reciente encuentro que tuvo la actriz mexicana Sandra Echeverría con varios medios de comunicación, en el evento de presentación de la galería digital de Frida Khalo en la Ciudad de México, reveló el motivo por el cual había mantenido un perfil bajo durante un buen tiempo. Hace unas semanas surgieron los rumores de que padecía una enfermedad.

Los rumores eran ciertos y la misma Sandra Echeverría lo confirmó. "Sí, tuve un problema en el intestino con una bacteria, pero ya la matamos".

La protagonista del remake de la telenovela "La Usurpadora" en Televisa, manifestó que estaba comiendo muy bien y haciendo mucho ejercicio, "estoy muy sana ya gracias a Dios". Asimismo la actriz originaria de la Ciudad de México dijo que "no es fácil encontrar una bacteria en el intestino delgado". Afortunadamente se actuó de manera oportuna.

Por suerte tuve un doctor que me la encontró, gracias a una prueba de aliento y tuve el tratamiento adecuado y ya salí de eso.

Sandra Echeverría se mostró muy entusiasmada y contenta por volver a estar en un evento social y pisar una alfombra roja.

Ante la tercera ola de contagios del Covid-19, la también cantante de 36 años de edad, pidió a todas las personas no bajar la guardia ante este virus. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cobrado la vida de más de 4 millones de personas alrededor del mundo.

"De repente uno piensa que ya terminó, uno ya pasó por eso, ya pasamos todos, de repente te vas enterando de más gente que se contagia ¿no? Eso no significa que hay que bajar la guardia, que no hay que confiarnos, aun vacunados o no, así es que bueno, hay que seguirnos cuidando".