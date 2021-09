¡Los rumores eran ciertos! Tal y como Jin lo adelantó, Coldplay BTS lanzarán la canción "My Universe"

ARMY, no hace falta pellizcarnos, no se trata de un sueño. Los rumores eran ciertos, una de las colaboraciones más esperadas está por llegar. La banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, dio a conocer el lanzamiento de su nueva canción "My Universe" en colaboración con la agrupación surcoreana BTS, "Los chicos a prueba de balas".

Los rumores de esta colaboración comenzaron en febrero pasado, cuando Bangtan llevó a cabo su MTV Unplugged. Como parte del setlist, "Los Príncipes del Pop" interpretaron "Fix you", una de las canciones más representativas de la banda integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. El ARMY rápidamente comenzó las especulaciones de una futura colaboración entre ambas extraordinarias agrupaciones.

Posteriormente en agosto pasado, Jin (el Worldwide Handsome de BTS), llevó a cabo un V LIVE, donde dio más pistas sobre la colaboración con Coldplay.

El mayor de los integrantes de Bangtan Sonyeondan mostró la parte trasera de su celular, dejando ver un fragmento de una foto Polaroid junto a un artista con el cual, colaborarían muy pronto. El ARMY se puso a indagar y llegaron a la conclusión, aunque no se veía muy claro, que se trataba de Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay.

"Creo que es bien conocido por ahora, pero habrá un anuncio sobre trabajar con un artista extranjero, he sido fan de ellos desde que era joven y Taehyung nos ha tomado una foto Polaroid juntos, que guardo en la parte posterior de mi teléfono", manifestó Jin.

Esta es la pista que compartió Jin de BTS, sobre la colaboración con Coldplay.

"My Universe" será lanzada en todas las plataformas digitales el próximo 24 de septiembre: "la banda ha anunciado hoy su tan esperada colaboración con BTS", dice un comunicado de Coldplay.

La canción cantada tanto en inglés como en coreano, fue escrita por los integrantes de Coldplay, RM, Suga y J-Hope (la rap line de BTS); fue producida por Max Martin. En TikTok ambas bandas dieron un pequeño adelanto y una parte de la letra dice:

Tú, tú eres mi universo y sólo quiero ponerte en primer lugar. Tú, tú eres mi universo y haces que mi corazón se ilumine por dentro.

"My Universe" estará también disponible como CD edición limitada de dos canciones (la versión de estudio y la instrumental) e incluirá, una réplica de las letras de las canciones escritas a mano por Coldplay y BTS.

En una entrevista para The Kelly Clarkson Show, Chris Martin dio a conocer de qué trata "My Universe" y por qué colaboraron con BTS. "Nosotros no creemos en barreras o separación de algún tipo. Así, 'My Universe' es acerca de alguien a quien le han dicho que no puede amar a esta persona, o que no puede juntarse con esta raza o que no puede ser gay, cualquiera de esos (límites)".

Asimismo el líder de la banda dijo: "pensamos que sería bueno cantar esto con BTS, porque quizá nadie supondría que estemos juntos y resultó ser una de las experiencias más divertidas, fui a Corea para estar con ellos, fue increíble".

Cabe mencionar que "My Universe" será el segundo sencillo de "Music of the Spheres", el noveno álbum de estudio de Coldplay.

Leer más: ¿Cuál es la canción de BTS que forma parte de la banda sonora en la vida de sus fans?