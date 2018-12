Aracely Arámbula revelerá los secretos de su ex Luis Miguel

Aracely Arámbula ha enviado un claro mensaje a Luis Miguel, padre de sus dos hijos, pues a pesar de que constantemente se muestra renuente a hablar de lo que fue su relación con el cantante, tal parece que la actriz ya se está cansando de ello.

Aracely Arámbula tuvo dos hijos con el cantante Luis Miguel. Foto: AFP

Durante el anunció de su participación en el evento de TV Azteca dedicado a la Virgen de Guadalupe, al ser cuestionada por el tema de Luis Miguel la actriz Aracely Arámbula expresó: “no quiero hablar absolutamente nada de eso porque me reservo los comentarios, tendría muchas cosas qué decir, pero no es el momento”.

No es muy común que Aracely Arámbula hable de su relación con Luis Miguel. Foto: AFP

Sin embargo, Aracely Arámbula señaló que el día cuando revele ciertas cosas de Luis Miguel podría llegar pronto. “En su tiempo, en su momento, cuando quiera decirlo lo diré, pero no es un tema que se me antoje platicarlo porque tengo muchas cosas qué hacer y estoy disfrutando mucho a mis hijos, por ahora me enfoco en todo lo positivo”.

Finalmente, Aracely Arámbula dijo ser una madre dedicada con sus hijos, a quienes atiende cada mañana antes de irse a la escuela, a pesar de cumplir con una agenda de trabajo apretada.

Como todas las mamás, trabajo fuerte, porque todas tenemos que trabajar y hacer muchísimas cosas a la vez.

Por otra parte, mientras crece la expectativa sobre los hechos que pudiera llegar a mostrar la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, hay alguien que tiene claro lo que no quiere que retraten en la ficción. Ella es Aracely Arámbula, quien dio anteriormente una poderosa razón por la que no le gustaría que su relación amorosa con el cantante sea llevada a la pantalla chica.

Fue una historia tan hermosa, una verdadera historia de amor bellísima, que el día que yo la cuente, el día que yo quiera contarla, y no quiero decir que la voy a contar, yo la conozco, la sabemos los dos, y la sabe mi familia y la sabe nuestra gente cercana.

"Es una historia tan hermosa que esa historia de verdad es una gran historia, mejor que una telenovela. Pero en realidad no me interesa plasmarla, pero además como no está en mis manos los escritores ponen diferentes cosas y cambian y hacen a su manera, entonces realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no le hicieran mal", comentó Aracely Arámbula en entrevista con el programa Suelta la sopa.