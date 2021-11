Los secretos ocultos detrás del nuevo tráiler de Spider-Man: No way home

Estados Unidos.- El día de ayer se lanzó el esperado nuevo adelanto de Spider-Man: No way home, la película más esperada de este año por el público, ya que se ha visto rodeada de diferentes teorías y la producción parece haber dejado secretos al descubierto que han desatado todo tipo de reacciones.

Tras el lanzamiento mundial del tráiler oficial, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel comenzaron a analizar a detalle cada cuadro del video de poco más de tres minutos de duración y descubrieron los secretos que la producción intentó ocultar, pero no lo lograron.

En el nuevo adelanto muestran un poco más sobre la trama de la película, inicia con la posible derrota del superhéroe y sobre cómo el mundo está contra él, entonces decide tomar una decisión que cambiará la trama para siempre, pues va en busca de Doctor Strange, personaje interpretado por Bennedict Cumberbatch, y le pide ayuda para cambiar su presente, borrando el motivo por el cual es considerado del enemigo público número uno de Estados Unidos.

Algo sale mal cuando el poderoso mago intenta revertir el daño, lo que termina alterando al Multiverso y es ahí cuando llegan los villanos de otros universos de Spider-Man a combatirlo. Doc Ock, el Duende Verde, Electro y Sandman buscan derrotar al personaje interpretado por Tom Holland, pero éste parece que no peleará solo.

Al analizar a detalle el adelanto, muchos notaron que en un momento en el que MJ, personaje interpretado por Zendaya, está por caer desde una especie de construcción, hay un espacio del lugar que muestra un brazo de Spider-Man y parte de su máscara, pero cortado y distorsionado, lo que indica que la producción decidió borrarlo.

Luego, la evidencia más fuerte es cuando el Spider-Man de Tom Holland está frente a frente con Electro, Lizard y Sandman y se enfrentan a luchar, pero algunos de los villanos no ven a dicho personaje, sino hacia otra dirección, lo cual no tiene sentido y es en ese momento cuando Lizard recibe un golpe en el rostro que termina por voltearle la cara, pero no aparece nadie para hacerlo, lo que evidencia que el lagarto fue golpeado por algún tipo de personaje invisible, según usuarios de Internet, un Spider-Man del Spider-Verse borrado por producción.

Cabe recordar que es muy común que Marvel Studios tenga este tipo de acciones con sus adelantos, pues buscan dejar lo más impactante para cuando sus fanáticos acudan a ver las películas y así sorprenderlos.

Diferentes teorías, apuntan a que será una reunión de los tres Spider-Man que hasta ahora se conocen; el de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, lo que mantiene muy emocionados a todos sus fanáticos.

Algunos de los Seis Siniestros hacen su aparición en Spider-Man: No way home

Luego de fuertes rumores sobre los villanos que aparecerían en la nueva película del Hombre Araña se confirma que los villanos del Spider-Verse hacen presencia en el nuevo adelanto, en donde todos se van en contra de Spider-Man con la intención de derrotarlo.

En el adelanto se aprecia a tres de los seis villanos; Doc Ock, Electro y Sandman, dejando de lado a Vulture, Kraven y Mysterio, éste último, supuestamente tendrá también una aparición y se rumoró que El Cazador también. Supuestamente queda un villano por revelar y muchos creen que se trata de Vulture, por lo que al final estarían unidos.

Aunque puede ser que en lugar de los dos restantes estén el Duende Verde y Lizard que vienen de otros universos de Spider-Man, de las películas protagonizadas por Maguire y Garfield, específicamente. Será cuestión de esperar para saber si todos los famosos estarán reunidos en la misma película, cuyo estreno será el 16 de diciembre del presente año.

