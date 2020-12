Los secretos que Adal Ramones le confesó a Yordi Rosado

México. El conductor de televisión y escritor Yordi Rosado entrevistó al también conductor Adal Ramores, quien además es su amigo, para su canal de YouTube y "le sacó" varios secretos, además ambos hablan del por qué su amistad se habría visto afectada años atrás y también Adal habla de la vez que estuvo secuestrado.

Adal Ramonres y Yordi Rosado trabajaron juntos años atrás en el programa Otro Rollo, y aunque lograron verse después en algunas ocasiones, no es hasta hoy que lo hacen y se reencuentran para tener una plática entre amigos que están disfrutando los seguidores de ambos en redes sociales.

Mucho se dijo en su momento acerca de que la amistad entre Yordi y Adal habría concluido debido a celos profesionales y esta ha sido una excelente oportunidad para tocar el tema.

Los famosos conductores manifiestan que ni los celos ni el ego tuvieron que ver en lo relacionado a que por un tiempo ambos se hayan "distanciado" y más bien se debió a la forma en la que atravesaron la ruptura amorosa con sus respectivas parejas.

Adal refiere que cuando Yordi Rosado se separó de Rebeca, quien en ese entonces era su esposa, lo apoyó bastante emocionalmente y como amigo, lo que le ocasionó que cuando la pareja decidió darse otra oportunidad, él (Adal) quedó como el “tercero en discordia”.

Adal, en la misma entrevista con Yordi, toca el tema de su secuestro, el cual fue también años atrás y lo marcó emocionalmente para toda la vida, ya que por un momento llegó a pensar que no iba a salir vivo de él. Se trató de la peor experiencia por la que ha atravesado en su vida:

Me dije: 'ojalá que no encarguen a Yordi mi rescate', además fue horrible porque cuando me soltaro me dijeron: 'ahí de ti si volteas...¡te damos un disparo si volteas!´"; me esposaron, me pusieron algodones y a la semana que me liberaron no podía ni abrir los ojos. Estuve dentro de un closet, no me dejaban ni ir al baño."